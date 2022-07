De Cochabamba para el mundo. Un día como hoy, 4 de julio, en Bolivia se inició un nuevo grupo musical llamado Onda Kumbiera, en plena pandemia. Pese a que solo tienen dos años de fundación, Diego Soria, ‘Panita’ y ‘Morita’ han logrado una gran aceptación del público boliviano.

Onda Kumbiera llegó a nuestro país para pedir una oportunidad al público peruano de escuchar la música que componen. Además, se mostraron felices porque seguirán recorriendo Latinoamérica. En agosto estarán en Chile y Argentina.

—Onda Kumbiera nació en el 2020. ¿Se sienten hijos de la pandemia?

Sí, prácticamente. Justamente, todos estábamos confinados, nadie podía salir y la primera vez que nos hemos reunido fue un 4 de julio vía Zoom. Entonces, nosotros hemos querido esa fecha en que ha nacido el grupo. Desde entonces hemos tratado de sacar algo bueno de lo malo. Si tal vez no hubiese pandemia, Onda Kumbiera no hubiera nacido. Prácticamente, fue un sueño reunir a varios amigos y poder hacer una bonita orquesta. La mayoría de los integrantes de la orquesta ya habíamos trabajado anteriormente en otras bandas, ya nos conocíamos.

―¿En el mismo género?

—Sí, en el mismo género. Entonces, ha sido más fácil y la gente ya nos reconocía. Ha habido bastante repercusión y a la gente le ha encantado que estemos juntos.

—¿Desde un inicio tuvieron claro que iban a ser un grupo fusión?

—En Bolivia estaban entrando mucho orquestas con ritmos fusionados. A partir de eso, yo estaba empezando a mezclar el ritmo; por ejemplo, el ritmo sureño con vientos, con percusión. Ese tipo de fusión nos ha funcionado. Empezamos con una canción nuestra que se llama “Pagarás”, que es una composición mía. Después hicimos una canción del cantautor peruano William Luna. Hemos tenido la oportunidad de conocerlo y va a estar en un concierto con nosotros allá (en Bolivia).

—¿Cómo les fue allá con “No me mientas” de William Luna?

— La canción “No me mientas” fue un éxito total en Bolivia. Lo hicimos en cumbia, metimos las trompetas y allá gusta demasiado. Eso nos llevó muy lejos.

—Normalmente, las orquestas empiezan con un cóver para sonar más rápido. ¿Por qué iniciaron con una canción propia?

—Bueno, igual empezamos a hacer cosas para ‘pescar’ a la gente. Hicimos el “Mix climax”, canciones de grupos y autores peruanos que en los años 80 había grabado el Grupo Climax de Bolivia. Pero nosotros lo hemos hecho a nuestro estilo y el mix fue otro golazo.

—En Perú y en Bolivia ya hay grupos que hacen fusión. ¿Cómo buscan diferenciarse?

—A nosotros nos caracteriza mucho la alegría que tenemos en escenario. Tenemos el baile, la puesta en escena y diversidad de voces. Están ‘Panita’, ‘Morita’ y yo (Diego Soria). Además, no hacemos un solo ritmo. Hay grupos que se cierran en un solo estilo de principio a fin. Nos gusta variar. Tenemos esa versatilidad en el escenario. Admiro mucho a Grupo 5 y Corazón Serrano, que en sus shows tienen diferentes ritmos. Queremos llegar a eso.

—¿Con qué grupo peruano les gustaría hacer una colaboración?

— Con Grupo 5 y Corazón Serrano. Son grupos que internacionalmente dan mucho de qué hablar y sacan cara por el Perú. Tenemos por intermedio de Gastón Morales, que es nuestro representante, una buena relación con el Grupo 5. Ojalá más adelante se pueda y se dé la oportunidad.

—¿En Bolivia se escucha mucho la cumbia peruana?

—No todos los grupos. Corazón Serrano sí la rompe en Bolivia ; el Grupo 5 también. Son los dos grupos que más suenan allá.

—En cumbia, ¿qué grupo es su referente?

—Admiro mucho a Los Ronisch, que son los embajadores de Bolivia. Es un grupo que desde un principio siempre ha lanzado puras canciones propias. Nunca se han ido a hacer esto de los covers. Yo canté como seis años en el grupo Elipsis, que son sobrinos de Los Ronisch. Son los grupos más representativos de Bolivia en cuanto a cumbia. También están David Castro, Iberia y Enlace.

—¿Crees que en Bolivia se les da más cabida a los artistas internacionales que a los locales?

—Es así. Creo que los bolivianos apoyan demasiado a los extranjeros. No hay mucho apoyo para los grupos locales. De repente los grupos locales se dejan, no hay producción, no se preparan. Depende del artista que se haga notar. A nosotros sí nos han apoyado desde un principio. Gracias a Dios, el grupo está caminando muy bien.

—Recién tienen dos años como grupo. ¿No crees que han tenido un poco de suerte?

—En realidad, sí. Creo que hay un factor suerte, pero también es un trabajo muy duro porque hemos tenido que hacer malabares para hacernos notar en plena pandemia. No ha sido fácil porque nosotros somos de Cochabamba, pero donde hemos tenido bastante aceptación es en La Paz. Teníamos que viajar como clandestinos, pasando las trancas. Hemos hecho de todo para hacernos notar, porque en esa época de pandemia nadie se animaba a hacer medios, a hacer alguna grabación o alguna inversión; y nosotros hemos aprovechado para hacer un video y una canción, todo mediante las redes sociales.

Diego Soria, 'Panita' y 'Morita', cantantes del grupo boliviano Onda Kumbiera. Foto: Sandy Carrión Cruz / La República

—¿Qué tan fácil es sonar en las radios de Bolivia?

—Ahora ya es más accesible porque las redes sociales son una competencia de entrada hacia la radio y la televisión, porque ahora todo es Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Entonces, las radios ya tienen que buscarte. Antes era muy difícil porque nosotros teníamos que ir a golpear puertas.

—¿Cómo se ha dado la reactivación cultural en Bolivia?

—Ya estamos con un 100% de aforo en los eventos, ya está todo bien. Y se está reactivando más que antes. Hay más conciertos y eso a todos nos conviene.

—¿Qué se viene para Onda Kumbiera?

—Muy pronto vamos a lanzar un disco. Estamos haciendo una fusión de ritmo sanjuanero que tiene Perú. Y con eso queremos conquistar a la gente peruana. Justamente, lo haremos con el productor Álex Muñoz, que hizo “No eres varón”, la última canción de Corazón Serrano. Él también nos compuso unas cuantas canciones y ya las vamos a lanzar muy pronto. Creo que va a gustar demasiado.

—¿Qué les dirías a los peruanos amantes de la cumbia?

Solamente pedirles una oportunidad para que nosotros podamos mostrar nuestra música, el estilo que hacemos y nada más (…). Ahora hemos querido venir a Perú con algo propio. Estamos estrenando la canción “Por tu culpa” y esperemos que todo salga muy bien, que guste acá esa mezcla de estilos que estamos haciendo. Ya después la misma gente podrá decidir y escoger si venimos seguido o nos quedamos (en Bolivia). Nosotros siempre estamos predispuestos a dar lo mejor en cada show que hacemos.