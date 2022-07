Hace un mes, “Noche de patas” se estrenó en YouTube con el elenco original: Carlos Vílchez, Oscar López Arias, Gonzalo Revoredo y Andrés Salas. Esto fue posible gracias a que el programa se trasladó a No Somos TV, el proyecto de Ricardo Mendoza, Jorge Luna y Cathy Sáenz en el ciberespacio.

Después de cinco exitosos episodios de “Noche de patas”, que se estrenan todos los viernes, los conductores se mostraron emocionados por la reacción del público, que va a sus shows de los martes en el teatro Canout y los ve luego en YouTube.

El regreso

Carlos Vílchez no pudo ocultar su felicidad al volver a trabajar con Oscar López Arias, Gonzalo Revoredo y Andrés Salas. “Siento la alegría más grande del mundo al nuevamente estar con ellos. La verdad, los extrañaba mucho. Me alejé de ellos un año y me costó mucho porque los extrañaba con toda mi alma”, dice el actor cómico, quien dejó Latina para volver a unirse al elenco de Jorge Benavides en ATV.

“El feeling es increíble porque la gente lo está pidiendo y pidiendo… Tenemos teatro lleno todas la funciones, así que apúntense cuando les decimos compren las entradas. ¡Compren las entradas!”, sostiene Revoredo.

“¡Hermoso, hermoso! Ha sido una bonita nueva temporada. El reencuentro ha sido emocionante. No hemos perdido ni una gota de esencia. Seguimos siendo los mismos. Nos hemos extrañado y ahora nos estamos vacilando mucho más que antes, y lo más bonito es que hay gente y hay show en vivo, cosa que estábamos esperando en toda esta pandemia. Nos vacilamos a horrores”, añade Oscar López Arias, el también conductor de “Edición limitada”, programa que se emite en No Somos TV.

Ya no más TV

Carlos Vilchez destaca que en YouTube tiene más libertad que en la pantalla chica. “Aquí no existen restricciones, que es lo principal. La televisión es otro mundo. YouTube es más relajado. Nos podemos juntar con gente de hace mil años que no nos veíamos por cuestiones de canales y acá te besas, te abrazas, chongueas y, encima de eso, cuentas toda tu historia”, asegura.

Por otro lado, el comediante indica que él siempre creía que el show de “Noche de patas” estaba limitado en la TV. “Te soy sincero, yo le dije a la productora que esto tenía para más, nos estábamos quedando un poco. Ahora sí siento que estamos creciendo como espectáculo”, indica Vílchez.

“La ventaja de no estar en la tele es que podemos estar calatos, podemos tocarnos más, besarnos y el público lo acepta”, dice, por su parte, Gonzalo Revoredo. “Las personas que están aquí aplaudiendo, riendo y acompañándonos hacen que podamos vibrar nuevamente como éramos al principio. Hacer un show vivo de ‘Noche de patas’ en el teatro Canout se vuelve una mezcla de todo lo que hemos hecho en la vida”, agrega López Arias.

Éxito en YouTube

Los conductores de “Noche de patas” se mostraron felices por la cantidad de reproducciones que tiene su show en el canal No somos TV. “En nuestro primer programa tuvimos más de medio millón en un día y en menos de una semana llegamos al millón… y vamos subiendo y subiendo”, asegura Revoredo.

Bettina Oneto y Mónica Torres estuvieron en el quinto episodio de "Noche de patas". Foto: Jose Luis Medina / difusión

“Lo de las vistas me parece ‘alucinantazo’. Llegar a un millón de vistas en el primer programa antes de una semana me parece un ‘hitazo’. Eso demuestra que la gente nos ha estado esperando, que nos quiere y nos acompaña hasta ahora”, exclama Óscar López Arias.

Lo que se viene

“Noche de patas” ya va por su sexta función ‘soldout’ en el teatro Canout, donde cada semana el público no solo disfruta de las ocurrencias de los conductores y sus invitados, sino también tiene la oportunidad de ser parte de los juegos y las sorpresas.

“El público se siente demasiado rico. Estamos tan bendecidos que todos los martes que hacemos función estamos llenos. Estamos más que contentos y agradecidos. El público es lo principal para nosotros y esperamos volver a llenar el próximo martes”, expresa Carlos Vílchez, quien confirmó que solo quedan tres funciones (5, 12 y 19 de julio) para acabar la primera temporada. Este martes 5 estará de invitado el actor cómico Miguel Barraza.

"Noche de patas" tendrán tres funciones más: 5,12 y 19 de julio. Foto: Difusión

Por último, Óscar López Arias contó que alistan una gira en provincias. “Esta primera temporada la hemos empezado con mucha emoción, pero lo que nos motiva aún más es que por fin vamos a poder girar, nos vamos a provincia. Arrancamos en Arequipa (15 de julio), después Cusco, Trujillo, Iquitos, todas esas ciudades que nos invitan y siempre nos escriben”, concluye.