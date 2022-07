Yo Soy 10 años: ¿qué tema cantó el imitador de Rauw Alejandro para ganar el certamen?

La edición especial de Yo Soy 10 años y el público tiene a su ganador, el imitador del cantante, compositor, bailarín y productor discográfico puertorriqueño Rauw Alejandro, Toño Muñoz, quien se hizo de la gloria tras superar a rivales de la talla de Joe Arroyo, Bryan Arámbulo, Carlos Vives, entre otros, en una final que quedará para la historia por lo reñida que fue.

¿Y qué canción convenció a la audiencia de darle su voto a Muñoz? El “Rauw Alejandro” peruano se decidió por la canción “Desesperados / Nostálgico”, con la cual hizo vibrar al público que se hizo presente en el Circuito Mágico del Agua, como a los que sintonizaron el programa en sus casas.

El jurado no fue ajeno al talento del imitador y durante toda la presentación las cámaras pudieron captar como desde Katia Palma hasta Mauri Stern se movieron al ritmo del trap, un presagio de lo que finalmente ocurriría minutos más tarde.

Fueron seis minutos de intensidad con los que el músico nacional tuvo que convencer al público y a los televidentes de que él merecía llevarse el trofeo de la última edición de Yo Soy.

Uno de los cuatro jueces, el veterano locutor Jorge Henderson, quien no se resistió a la música y se dejó llevar por la presentación fue categórico al calificar la actuación de Muñoz. “Lo he defendido desde un principio y no me ha defraudado, es extraordinario, ha hecho otros personajes, pero ahora tiene a Rauw Alejandro realmente dominado. Puro show y eso es muy bueno para el espectáculo”. señaló.

Luego de varios minutos llenos de tensión, finalmente el imitador del cantante puertorriqueño fue anunciado como ganador, un triunfo que lo puso al borde de las lágrimas, por el esfuerzo y el camino que tuvo que recorrer para llegar a esa posición.

Cabe recordar que no era la primera vez que Muñoz había pasado por los escenarios de Yo Soy. Anteriormente, en la temporada 24, en 2018, el que ahora es Rauw Alejandro había caracterizado a Ozuna, con el que logró llegar hasta la gran final, en la que no pudo triunfar, y la que, sin embargo, significó un nuevo comienzo para su carrera.