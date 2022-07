El conductor del programa de Willax “Amor y fuego”, Rodrigo González, ha aprovechado su espacio para criticar con dureza al productor Ricardo Morán, quien ha revelado opiniones controvertidas en sus redes sociales, mismas en las que dijo que “La vida con Dios es una mier…, en cambio la vida con el diablo es ser Mick Jagger, Karol G, Bad Bunny, J Balvin, Rihanna”.

Ricardo Morán en exclusiva. Créditos: La República.

Ante ello, el popular ‘Peluchín’ ha invocado a Morán a que respete a las personas que creen en Dios, no sin antes criticarlo. “Lo más gracioso es que cree que está diciendo algo brillante. De verdad que él está dispuesto a ser la nueva Madonna lorcha, una cosa así quiere hacer, transgresor, el irreverente, voy a decir esto de Dios. Me parece muy delicado hablar de temas religiosos públicamente. Ser una buena persona es la mejor de las religiones, no hacerle daño a los demás”, declaró.

Moran es un “gay vanguardista ochentero”

Sin embargo, no todo quedó ahí. El conductor también agregó que a Morán le ha afectado “la crisis de los 50″ por haber “salido del armario tarde”. “Cuando uno se convierte en padre, normalmente, mejoras como persona, me imagino. ¿Si el animal nos convierte en mejores personas, imagínate los niños ¿no? Desde que Morán es padre lo veo enfrentando una crisis de los cincuenta. Cuando veo este tipo de declaraciones digo: ‘su concepto de gay vanguardista está un poco ochentero’”, ironizó.

Finalmente, el compañero de Gigi Mitre ha señalado que las creencias no se tratan de religión, sino de espiritualidad. “Tú has estado en el mismo colegio que yo, los dos somos exalumnos de la Inmaculada y hemos sido criados en un colegio jesuita; si tú has decidido no creer, se respeta. Pero tienes que respetar a los demás, a los que tienen fe, a los que han encontrado cualquier tipo de religión para ser mejores personas. La espiritualidad, que no tiene nada que ver con el resto...”, finalizó.