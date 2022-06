“La voz Perú” regresa a las pantallas chicas este lunes 4 de julio para seguir dando oportunidad a grandes talentos del país. Tal y como sucedió con Ruby Palomino, la primera mujer que logró alzar la copa en el 2014, cuando se realizó la segunda temporada del programa de canto y que tuvo como entrenadores a Kalimba, Eva Ayllón, ‘El Puma’ Rodríguez y Jerry Rivera, encargado de preparar a la artista huancaína.

Ruby Palomino, quien también ganó “El artista del año” en el 2021, asegura que “La voz Perú” es una gran plataforma para mostrar el talento, pero aclara que un concurso no te define como artista. En la actualidad, divide su tiempo entre su trabajo como psicóloga y músico. Está muy emocionada por los discos que están en camino y de su presentación en el show por los 38 años de Alborada, este 2 de julio en el anfiteatro del Parque de la Exposición.

—Algunos creen que después de haber ganado “La voz Perú” y “El artista del año” tienes la vida resuelta, ¿es así?

—No, para nada. Cuando ganas un concurso tienes un tope y todo el mundo está esperando qué más vas a hacer para superar esa valla. Yo estaba con el éxito de “Cholo soy”, que es un himno. Yo estoy feliz y agradecida con toda la gente que me sigue por esa versión. El mix Perú que hice con mi mamá en el programa de Gisela fue como alguito más. Ahora estoy tratando de trabajar en otras cosas para demostrar que yo puedo hacerlo bien. ¿Qué otro concurso quieren que gane? (risas). Ah, no, no me digas, por ahí hay un par de festivales.

—Se viene una nueva temporada de “La voz Perú”, ¿qué consejos le darías tú, como ganadora del concurso, a las personas que probarán suerte?

—Que los concursos son una gran plataforma para dar a conocer nuestro trabajo, pero un concurso no define lo que eres como artista. Si te dicen que “no”, tranquilo, que en algún momento todo se va a confabular para que puedas dar ese paso. Creo que para que la gente crea en quién eres, primero tienes que creértelo tú. Así que les mando un abrazo grande a toda la gente que está empezando. Mucha fuerza, el camino no es fácil, pero por lo menos gracias a Dios y al universo, estamos haciendo lo que nos gusta y hay que ser agradecidos con esto.

—¿Te animarías a participar en otros concursos?

—Claro, a mí llámenme para todos concursos. Yo he aprendido a abrazar las oportunidades y he tenido que dejar el ego de artista (...) En cada uno todos empiezan igual, todos. No importa mucho qué otros hayas ganado porque estás con participantes que están empezando en ese y van a aprovechar la plataforma tanto o más que tú. Entonces (hay que) defenderte con todas las herramientas que tú tengas.

Lo nuevo

—Ibas a lanzar dos discos, ¿por qué aún no salen?

—Ya tengo el “Chola soy y qué? y “Tributo a Flor Pucarina”. Se me atascó el de “Chola soy y qué II”, que son fusiones de cumbias y todo lo que vieron en “Los cuatro finalistas”. Espero lanzarlo para Fiestas Patrias. También tengo lo del tributo a Chabuca Granda en rock. Está increíble, de verdad ese disco tiene muy buenas críticas entre los músicos y los productores que han participado. Lo bueno se hace esperar, a tener paciencia.

—¿Entonces, solo queda esperar?

—Sí, yo estoy trabajando música propia, estoy maquetando mis canciones. También soy músico. A la par me estoy dando el tiempo para estar en todas mis cosas como psicóloga. Estoy bastante ocupada.

Ruby, la psicóloga

—Sabemos que has tenido subidas y bajadas, ¿también trabajas en ti?

—Claro. Todos los psicólogos tenemos también nuestros terapeutas. Y si no lo tienen, colegas, cómo yo puedo ayudar y tratar a alguien, si yo tengo todavía cosas atascadas. Somos seres humanos, hay que tratar de equilibrarnos nuestro ego como artistas, como psicólogos, como seres humanos. Vengo trabajando en mí, pero de vez en cuando me tropiezo (...) a veces me meto autogoles, soy impaciente o caigo en el hecho de compararme con otra persona. Todos los días es una lucha contra uno mismo, conocerte más, tenerte paciencia y abrazarte. El fin no es ser un robot perfecto, el fin es vivir, vivir.