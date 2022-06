Sarah Jessica Parker: “No soy valiente por tener canas”

Desde que empezó el rodaje de “And Just Like That”, el ‘reboot’ de “Sex and the city”, su protagonista Sarah Jessica Parker empezó a recibir miles de comentarios por su imagen.

Y una de las críticas a las que la actriz de 57 años ha tenido que enfrentarse en los últimos tiempos es a la que habla de sus canas en el cabello. Ahora, la que diera vida a Carrie en la icónica serie, ha respondido tajante en una entrevista para la revista Instyle a quienes comentan sobre su canicie y ha contestado nuevamente a si tiene miedo a envejecer.

“No pienso en eso. Quiero decir, esa es la pura verdad de Dios”, afirmó Parker. “No tengo ansiedad al respecto. Y no es que sea mejor que los que la tienen, porque creo que la ansiedad es legítima y está bien ubicada dado que hay una gran cantidad de enfoque y atención en las mujeres y el envejecimiento”, relató.

Además, volviendo al tema del encanecimiento, ha denominado como “sexistas” a quienes lo critican. En otra ocasión, ya comentó que su compañero de reparto Chris Noth, que interpreta a Mr. Big, tiene la cabeza llena de canas y ella misma lo ve “exquisito” y la gente no lo comenta. Sin embargo, Sarah sí tiene que soportar habladurías. “Estoy confundida por el hecho de que simplemente no hablamos de los hombres de esa manera. Es extraño para mí que todavía seamos tan transparentemente sexistas sobre estas cosas”, añadió en la entrevista.

En otra charla para Allure, explicó que algunos comentarios que, en principio, parecen ser no hirientes, sí que lo pueden acabar siendo.

Hace un año, la actriz se dejó ver por las calles de Nueva York con el cabello sin teñir y sus canas naturales, algo que llamó la atención de la prensa y que acaparó titulares que alabaron su determinación. “Se convirtieron en meses y meses de conversación sobre lo valiente que soy por tener canas”, explicó, a pesar de que para ella no tiene mérito alguno, ya que simplemente está siendo como realmente es. “Pensé, ¡por favor, aplaude el coraje de otra persona en algo!”.

Puntualizó que en esas fotos estaba junto al presentador Andy Cohen, el cual también tiene el cabello cano. “Andy tiene una cabeza llena de hermosas canas, pero nadie lo mencionó”, dijo la intérprete de Carrie Bradshaw.

Envejecer sin cirugías

Este tipo de comentarios se acrecentaron después del estreno de And Just Like That, donde una de las escenas más aplaudidas fue cuando su personaje va a una clínica de cirugía estética y se rehúsa a operarse para ocultar su edad.

Cerca a los sesenta años, Sarah Jessica Parker ha decidido que este tema sea uno de los pilares de su escena pública. En la actualidad es la imagen de la marca RoC Skincare, que tiene como idea publicitaria vivir sin tener miedo a las marcas de la edad.

Hace unos años que Parker tiene todo su discurso bien alineado, tanto en campañas, en entrevistas como en los papeles que interpreta. La actriz lucha por envejecer de la forma más natural posible y quiere que eso se normalice, aunque para ello tenga que estar recordándolo en muchas de las declaraciones que hace.

Para un sector de la prensa estadounidense Sarah Jessica Parker se ha convertido en un referente sobre cómo llevar las canas. “Ella muestra en su pelo unos reflejos de espiga. Una técnica de mechas para integrar rubios fríos con los grises naturales que aparecen en la cabellera con el paso del tiempo”, describen.

A la pregunta de qué haría si pudiera quitarse 15 años sin ayuda del bisturí, la actriz ha contestado que prefiere quedarse como está: “Tendrías solo ese momento e inmediatamente comenzarías a envejecer de nuevo y quince años después estarías en el mismo lugar”.