Imitador de Carlos Vives anhela campeonar en “Yo soy”: “Merezco ganar una copa”

El cantante Harold Gamarra, imitador de Carlos Vives, es el gran favorito para ganar la temporada de “Yo soy, 10 años”. Si el ganador fuera elegido por el jurado, el joven imitador podría alzar la ansiada copa; sueño que persigue desde el 2013, cuando hizo su audición como Chayanne. Luego intentó como Emmanuel, pero la suerte le fue esquiva. Ahora lo está dando todo como Carlos Vives.

“Estás loco, lo que acabas de hacer es una cosa que yo no he visto nunca en mi vida. Tú estás demente. Ha sido la mejor presentación de la noche”, “Harold Gamarra le da la esencia a ‘Yo Soy’, el gran show de la imitación. ¡Qué gusto verte!”, “Estoy anonadada con lo que he visto. Harold (es) estratégico, capo, supermosca para elegir el tema” y “Me has hecho sentir como si estuviera en el concierto (...) tu trabajo impecable. Si hoy fuera la final, tú fueras mi ganador”; fueron las palabras del jurado, después de su última presentación en “Yo soy”.

Harold Gamarra (35), quien está a punto de titularse como odontólogo en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es consciente que solo el público, con sus votos, puede cumplir su sueño de campeonar. Por eso, ahora no teme decir que sí quiere ganar su temporada, que sueña con hacer un gran show de imitación de varios artistas y convertirse en el ‘Julio Sabala peruano’. “¿La victoria? Eso ya te lo da el público. El reconocimiento te lo da el público. El jurado te apoya, te guía, te orienta, pero al final el público decide”, indica.

—¿En qué momento pensaste en imitar a Carlos Vives?

—Hace un año empecé a escuchar su música más seguido con fines de imitarlo. Ya venía trabajando el color de voz, los tonos en la guitarra, la preparación actoral. Donde voy, siempre noto que la gente quiere bailar, quiere fiesta. Entonces este personaje es el que me abre las puertas para llegar a más hogares, poder disfrutar y sentir ese cariño de la gente. Yo he venido haciendo los personajes de Chayanne y Emmanuel, pero a la vez siempre estoy en búsqueda de cosas nuevas, de retos nuevos.

—¿En qué se parecen Carlos Vives y tú?

_Este personaje va con mi personalidad, me siento muy ligado a Carlos Vives. Él, en sus inicios, estudió Odontología igual que yo. Es una persona alegre, muy cercana a su gente, muy sencilla, no duda en ayudar a las personas y eso a mí me parece superartístico. Todo artista debería tener eso, todo ser humano en realidad.

—¿Te sentiste confiado en el casting, ya que eres conocido en el programa?

—Nunca confiado. Siempre he sido una persona que no doy nada por hecho. Yo no tengo corona, no tengo privilegios con respecto a otros personajes. Siempre he sentido que tengo que luchar desde abajo, yo vengo desde abajo. Cuando voy al casting, hay nervios, porque estás expuesto nuevamente a lo que un jurado pueda decirte: “me gustas” o “no me gustas”, al margen de la preparación que uno haya tenido. Sí hubo muchos nervios, mucha tensión. Hubo miedos, pero uno tiene que aguantarse para para poder atreverse. Si no me atrevo, ahorita seguiría solamente como Chayanne. Quizá no habría ido de cero como Emmanuel o Carlos Vives.

—¿No creíste que estabas retrocediendo al entrar a una temporada regular de “Yo soy”?

—No, jamás. No creo que empezar de cero nos haga menos personas. Al contrario, es como empezar una nueva carrera, con motivaciones, con ganas de aprender y eso es clave en este mundo de la imitación, sin importar que en un casting me digan que “no”.

—¿Ya te ha pasado, no?

—Recordemos que hace mucho tiempo fui a un casting como Bon Jovi, me dijeron que “no”. Yo no le tengo miedo al fracaso ni a empezar desde cero si es que hay que hacer nuevos cástines. Siempre estoy en la búsqueda. Durante muchos años estuve buscando levantar ese trofeo de campeón, pero la suerte me ha sido esquiva con Chayanne y Emmanuel. Definitivamente han sido momentos muy duros. Siempre a punto de ganar. Como Chayanne quedé en tercer lugar y como Emmanuel, segundo.

—¿Pensaste en rendirte?

—Nunca dejé de soñar, de aprender, de capacitarme. Siempre estuve en búsqueda de herramientas. Siempre quiero sorprender a la gente. Eso ha valido la pena porque es bonito sentir el cariño de la gente. Me ha costado mucho, como estar lejos de mi familia, en Chile.

—Después del gran papel que hiciste en Chile, ¿tu regreso a “Yo Soy Perú” no fue como esperabas?

—Bueno, Mauri (Stern) reconoció mi trabajo, reconoció mi carrera. Mauri es un profesional de pies a cabeza. Por ahí hubo un jurado que no le pareció mi trabajo. Y eso es respetable también. Cada uno tiene su opinión, su punto de vista. Pienso que quizás no conocía muy bien al personaje (Emmanuel). Pero en Chile, sí. Antonio Vodanovic, quien es amigo de Emmanuel y lo ha visto muchas veces en Viña del Mar, reconoció mi trabajo. Myriam Hernández también. E l jurado presente aquí al decirme “no te pareces en nada”, prácticamente tiró el trabajo que venía haciendo por muchos años.

—¿Te afectó esa situación?

—Creo que a pesar de que haya personas que no te valoren o que digan que “tu trabajo no vale nada”, uno mismo tiene que saber, en función al trabajo que ha hecho y en función al esfuerzo, lo que se merece. Uno tiene que darse el valor. En ese sentido, no me afectó lo que me dijo, no me puse triste ni me puse a llorar.

Harold Gamarra, imitador de Chayanne, Emmanuel y Carlos Vives. Foto: Instagram / Harold Gamarra

Favorito en “Yo soy”

—El jurado ha dicho que te ve en la final. ¿Tú te visualizas así también?

—Me visualizo, sí. Creo que para poder obtener algo, hay que desearlo con mucho fervor, hay que desearlo con muchas ganas. Decirte que “no” sería mentirte. Sería mentirte que no me veo levantando una copa. Anteriormente, en otras temporadas, yo decía: “Bueno, vamos a llegar hasta la final y ver qué pasa”. Creo que eso también ha sido el motivo por el que llegaba a la final y no pasaba nada. Ahora sí siento que he trabajado, siento que me ha costado, siento que tengo la herramienta. Tengo un buen personaje para verme en la final y no solamente eso, sino también levantar la copa. Lo deseo de todo corazón, lo anhelo, lo he soñado por muchos años , pero nunca lo decía.

—¿Por qué no expresabas tus ganas de ganar?

_Aquí ven mal cuando uno dice “quiero ganar, quiero campeonar, quiero levantar la copa”. Aprendí a no verlo mal, aprendí a decir lo que quiero. Y si es de corazón, no va de una mala manera. Ese fue mi error. Ahora sí quiero ganar esa temporada.

—Cristian Rivero dijo una vez que “Yo soy” debía copas a grandes imitadores, ¿a ti te la deben?

—¡Guau! Eh, yo siento que... Sabes qué, está bien no haber ganado hasta este momento. Si hubiese ganado, me hubiese conformado, me hubiese relajado . No ganar una copa me ha servido para seguir luchando y crear cosas. ¿Si me preguntas si “Yo soy” me debe una copa? Bueno, es decisión del público.

—Cambiemos la pregunta, ¿sientes que sí mereces una copa?

—Sí. Siento que por el trabajo y la pasión con la que entrego las cosas, sí merezco ganar una copa.

—¿Y si no ganas?

—Esto no se acaba en este “Yo soy”. Tengo expectativas de ir a representar a Perú en Colombia con este personaje de Carlos Vives. Creo que ir acompañado allá con una copa por haber ganado en mi Perú, sería una motivación más y una imagen muy favorable para el país.

—¿Y si ganas?

—Voy a seguir adelante haciendo el show tributo a Carlos Vives, a Chayanne, a Emmanuel, un multipersonal, un show más dinámico. No solamente con tres artistas. Quiero ofrecerle al público un sano entretenimiento. Quizás los siguientes artistas que saque no vayan a concursar un programa de “Yo soy”, tampoco puedo estar yendo con todos los personajes porque, si no, la gente se aburriría de verme. Con este personaje estoy apostándolo todo.

—¿Por qué la gente debería de apoyarte con sus votos en la gala final?

—Porque la gente que me conoce, que me ha seguido, ha visto que vengo persiguiendo ese sueño por muchos años, ha visto el esfuerzo, ha visto el trabajo y que también he salido a representar al país a otro lado. Creo que la gente puede identificarse con eso, que es una lucha constante por los sueños. Y la gente que no me conoce, los invito a que vean el trabajo que vengo haciendo. Esta temporada representa todo lo bueno que ha pasado en estos 10 años y para mí sería un completo honor y lo recibiría con mucha humildad, con muchas ganas y dejando el nombre del programa bien. Lo llevaría con orgullo esa copa, a donde vaya.

Harold Gamarra, imitador de Carlos Vives, es el favorito del jurado para ganar la temporada. Foto: Instagram / Harold Gamarra

Sus retos

—Si ganas, ¿seguirás con tu carrera de imitador?

—Sí, quiero seguir con la carrera de imitador muchos años más, quiero tener un show como el de Julio Zavala, con muchas imitaciones, con músicos en escena, con cambios de vestuario, con bailarines. Llenar teatros, auditorios, ir a cruceros como él. Quiero ofrecer esa magia de lo que es la imitación y ya no solo, sino con un equipo de trabajo. Las cosas se tienen que ir profesionalizando, haciéndose bien.

—¿A qué otros artistas podrías imitarlos? ¿A Franco de Vita?

—Sí. También está Fonseca, José Luis Rodríguez ‘El Puma’, Sting, Bon Jovi, entre otros. Hay que pasar por muchos artistas.

—¿Te gustaría imitar a un artista peruano?

—Por supuesto. Gian Marco es el favorito, me gusta su música y quiero imitarlo a él y también me gustaría poner en un show las canciones de grupos folklóricos como Antología, Pelo D’Ambrosio, William Luna, Max Castro, Picaflor de los Andes. Habría que hacer un mix con canciones de esos artistas. Mis raíces son andinas. Mi mamá es de Áncash y mi papá de Ayacucho. Tengo en folklore en las venas.

—Dijiste que te gustaría llegar a Viña del Mar, ¿como Harold Gamarra o como un gran imitador?

—Me gustaría llegar con un show de imitación que dure una hora, en el cual pueda estar con el ‘Monstruo de la Quinta Vergara’ ofreciendo los éxitos de los cantantes que más les gusta.

—¿Tienes pensado seguir una carrera con tu propio nombre?

—Como Harold Gamarra, quiero hacer una marca personal también, pero soy consciente de que hay que trabajar en crear esa marca. No es solamente coger una canción, grabarla y y lanzarla a la radio. Hay que crear quién va a ser Harold Gamarra como personaje. En función a ello, tengo que salir con una canción inédita y llegar a Viña del Mar también es una posibilidad.

—¿Compones?

—Sí, justamente Carlos Vives me ha inspirado a componerle canciones a mi patria, canciones dedicadas a su gente, de lo que vive el joven limeño cuando ya se casa y tiene que irse a buscar algún terreno. Lo difícil que es hacerla en una capital, de esas vivencias y decirlas con verdad, con ganas.

—¿Entonces tienes algunas canciones bien guardadas?

—Ya las tengo. Antes no podía decirlo porque no era cierto. Tengo canciones que están esperando terminar este proyecto de Carlos Vives, consolidar lo aprendido con Carlos, poder sacar un sello propio como Harold Gamarra también. Yo creo que poco a poco voy a ir metiendo esas canciones propias en los recitales que haga como imitador, de alguna manera tenemos que difundirlas.

—Eso me hace recordar el siguiente dicho: “El que abarca mucho, poco aprieta”

—Siento que esa frase es un mito, es una frase que no nos ayuda. Las personas tenemos inteligencias múltiples y no estamos para hacer una sola cosa. Yo creo que esa frase nos ha servido para limitarnos, pero lo que tenemos que hacer hoy más que nunca es abarcar lo más que se pueda y en ese abarque encontrar el camino. Estoy en desacuerdo con esa frase. Creo que si uno va abarcando más, diversificando y haciéndolo con disciplina, pasión, orden y organización; se logran muchas cosas.