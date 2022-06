Diego Bertie sobre el Día del Orgullo Gay: “No tenemos muchos motivos para celebrar”

Diego Bertie cierra este martes 28 de junio la primera temporada de su show “Días de furia”; que coincide justamente con el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+. Aunque en su concierto, que se realiza en la Estación de Barranco, no dejará que pase desapercibida esta conmemoración, el actor y cantante indicó que no debería ser un día para revalorar la lucha de una minoría. Lo mismo debería de pasar con otras fechas comerciales como el Día de la Madre y el Día del Padre.

Bertie, quien hace unas semanas contó en el programa de Magaly Medina que tuvo un romance con Jaime Bayly, también relató por qué decidió hacer pública su orientación sexual. Además se mostró feliz porque “Días de furia” seguirá todos los martes de julio (5, 12, 19 y 26).

—Hoy es el Día Internacional del Orgullo, ¿hay motivos para celebrar?

—En este país no tenemos muchos motivos (para celebrar). Pero felizmente somos ciudadanos del mundo. Y el mundo está cada día respetando más, estamos en ese camino. Lamentablemente, vamos por un camino político que nos hace sentir que de repente vamos a tener que retroceder y eso es algo que nadie quiere. Por otro lado, pienso que no debería haber un Día del Orgullo Gay, al igual que el Día del Padre y el Día de la Madre . Debería ser todos los días. Yo me siento muy orgulloso de lo que soy y me siento muy orgulloso de que seamos un país que se atreve a salir a la calle y celebre la libertad y el amor, que es finalmente lo más importante.

—¿Por qué no participaste de la marcha del sábado 25?

—El año pasado sí fui. Este año no pude porque tenía unos compromisos. Pero hoy (martes 28), en mi concierto (en Estación de Barranco), lo festejaré. No haciendo un discurso, pero a lo mejor poniéndome algo que represente mi orgullo.

—Hasta 1990, la homosexualidad era considerada una enfermedad mental, pero hasta ahora hay gente que mantiene esa idea. ¿Qué piensas?

—Yo creo que la enfermedad mental es tener miedo a la libertad, a las diferencias. Sentir que te van a quitar lo que eres porque existe otra cosa diferente, cuando ves todo lo contrario. En las diferencias están las posibilidades, el futuro y el que podamos aprender del otro, de lo que nosotros no tenemos. Y eso uno recién lo aprende cuando tiene a alguien cerca que tenga una diferencia, ya sea sexual, o una diferencia física también. A veces hay el mismo miedo y el mismo rechazo hacia un niño especial, un niño autista, un niño con síndrome de Down o con algún tipo de síndrome diferente. Y no nos damos cuenta que esos niños a veces tienen más sabiduría que nosotros y tenemos mucho que aprender de ellos. En ese sentido, creo que a la gente le da pánico respetar lo que es diferente a uno, como si lo que eres estuviera en juego. Es un miedo a tu propia identidad, entonces preocúpate por reforzar tu identidad que en tener miedo de la identidad del otro.

—¿Por qué cree que las personas estamos tan preocupados de que otros ‘salgan del clóset’?

—Lo de ‘salir del clóset’ es una estupidez. El clóset no es un lugar, es tu cabeza. Entonces si tú dices que has salido del clóset, pero en tu cabecita no has solucionado tus rollos, sigues estando en el clóset. El clóset finalmente es tu propia libertad, la manera en que tú vives tus cosas.

—¿Entonces por qué te animaste a hacer pública tu orientación sexual?

—Porque ya estaba cansado de la misma pregunta desde hace 30 años. Ahí te das cuenta de lo estancado que estamos en nosotros mismos. Que un tema de hace 30 años siga siendo vigente, a mí me aburre, me parece absurdo. Entonces preferí ponerle un parche y no querer hablar más del asunto. Solo te puedo hablar de lo orgulloso que estoy, te puedo hablar de que todos los días deberían ser un día para sentirnos orgullosos de lo que somos. Cada persona nace con algo especial, con algo que lo hace diferente y ese algo que lo hace diferente es lo que hay que celebrar.

Diego Bertie cuenta por qué contó su orientación sexual. Foto: Javicho Rivero/difusión

—¿Crees que estamos preparados para que se apruebe el matrimonio entre personas del mismo sexto en nuestro país?

—Como veo la situación política ahorita, no creo que se dé. Es el peor Gobierno que hemos tenido en la historia. (Pedro Castillo) es abusivo, es un vergüenza. Ya no provoca ver ni siquiera las noticias porque es el festival de las mentiras. Este Gobierno no quiere que tengamos libertad, y que vivamos en una mentira constante. Nunca he sido una persona política, pero no hay forma de que no seamos políticos hoy en día.

—Tienes mucho por decir, ¿te gustaría hacerlo en un libro?

—No, yo soy actor e intérprete. A mí no me interesa contar mi vida, ni mis cosas. Yo cuento mi vida a través de una canción o de un personaje. No necesito hacer un ‘striptease’ (sic) sobre mi vida y dar detalles de mi intimidad, nunca lo he hecho ni me interesa. Me interesa que cuando cante una canción, tenga una vida que acompañe a lo que digo y a lo que canto. Y esa es mi forma de expresar quién soy.