¿Qué fue de Josenid, la niña que cantaba “Su nombre en mi cuaderno” junto a Makano?

Josenid es la artista que en su infancia ‘rompió' el internet con una serie de temas musicales que marcaron a una generación. El más popular fue “Su nombre en mi cuaderno”, estrenada en 2009 junto a Makano, que al día de hoy acumula más de 184 millones de vistas en YouTube.

¿Quién es Josenid?

Originaria de la provincia de Chiriquí, al oeste de Panamá, Josenid Adamaris Quintero se enamoró de la música a muy tierna edad y a los 11 años decidió empezar su carrera artística sin saber el tremendo éxito que lograría en poco tiempo.

Josenid y Makano son amigos en la actualidad. Foto: Instagram

¿Dónde inició su carrera musical?

La cantante panameña participó en la segunda temporada del concurso infantil “Canta conmigo”, en 2009, y consiguió alcanzar el tercer lugar. Poco importó no haber logrado obtener el primer puesto, pues fue elegida por la discográfica Panama Music para grabar junto a Makano el tema que la llevaría a la fama internacional: “Su nombre en mi cuaderno”.

El tema fue rápidamente aceptado por los seguidores y pronto la artista estrenó nuevos temas como “Amor de colegio”, “No le pegues” y “Te voy a olvidar”, los cuales superan los 50 millones de reproducciones. Sin embargo, uno de los detalles que cientos de cibernautas criticaban era cómo una niña podía cantar temas sobre el amor y el desamor con tanto sentimiento, a pesar de no haberlos experimentado.

Su amistad con Makano

Josenid ha demostrado mantener una buena relación con el cantante Makano e incluso en 2021 los artistas revivieron la icónica canción con una versión diferente, ya que la artista ya es una joven de 23 años y su voz ha dejado de ser la dulce infantil que se robó el corazón de millones de personas.

“Pueden pasar los años que sean, pero nuestra unión será por siempre. Hermanos de corazón y de música” , fue el mensaje que Josenid le dedicó a su compatriota. En cuestión a su carrera artística, su último tema musical fue estrenado en 2016 y se titula “Amor complicado”, aun así sigue realizando presentaciones.

Josenid en la actualidad

La carismática Josenid terminó el colegio en 2016. En su época escolar, descubrió su pasión por el deporte: el vóley su favorito. También incursionó en el baile y en la actuación. Participó en la tercera temporada de “Dancing with the stars Panamá” en 2018. Asimismo, no descuidó sus estudios y se enfoca en la carrera de Comunicación Audiovisual.

Josenid ahora tiene 23 años y mantiene la fama que logró con el tema "Su nombre en mi cuaderno". Foto: Josenid/Instagram

En 2020, sorprendió a su medio millón de seguidores cuando dio a conocer la noticia de que estaba embarazada de su primer hijo. “Has llenado toda nuestra existencia de alegría e ilusión, de esperanza y satisfacción. Sé que aún no te conocemos, pero ya te amo con lo más profundo de mi ser”, se lee en parte del mensaje publicado en sus redes sociales.

Josenid Quintero en Instagram

Puso de nombre a su bebé Markus Gahel y el padre del pequeño responde al nombre de Eric Peña, según lo confirma las redes sociales de la artista. En la actualidad, Josenid no comparte fotos con el padre de su hijo, pero si muestra orgullosa a su retoño.

También es influencer y muestra su día a día con su hijo. A la par, promociona diversas marcas en sus redes sociales, principalmente en Instagram y TikTok.