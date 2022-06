La vez que Jessica Newton se enfrentó a la ex-Miss Perú Romina Lozano en Tailandia

Jessica Newton, durante las últimas semanas, se ha visto involucrada en más de un escándalo. Luego del último certamen de belleza para coronar a la nueva Miss Perú, fue acusada por Yely Rivera de no recibir su apoyo para tener un buen desempeño en el Miss Universo 2021.

Sin embargo, esta no sería la primera vez que Jessica Newton ha tenido disputas con sus misses, ya que en el año 2018 también tuvo una discusión con Romina Lozano.

Romina Lozano fue acusada por Jessica Newton de no querer ponerse un traje durante su participación en el Miss Universo. Foto: Miss Universe

¿Cómo inició la disputa entre Jessica Newton y Romina Lozano?

Durante el Miss Universo 2018, con sede en Tailandia, Jessica Newton tuvo un enfrentamiento con Romina Lozano, puesto que así lo hizo saber cuando pasó por el programa “El valor de la verdad”. Según la empresaria, la modelo le dijo que el vestido que le dieron era muy descotado, por lo que no lo usaría, ya que no se sentía cómoda.

Esta versión fue rechazada tajantemente por Romina Lozano, quien afirmó que el vestido que iba a emplear originalmente llegó a Tailandia con el cierre malogrado y con varios diamantes salidos. Ante ello, recurrió a utilizar uno de emergencia, que fue realizado por otro diseñador.

Asimismo, Lozano negó haberse comportado como una “malagradecida”, como la tildó Jessica Newton. Es más, ella señaló que le agradeció a la organizadora del Miss Perú por el apoyo que le brindó durante el 2018.

¿Qué más dijo la exreina Romina Lozano sobre Jessica Newton?

En una oportunidad, durante la emisión del programa de Andrea Llosa, la ex-Miss Perú contó que, desde que salió de la organización, muchas puertas se le cerraron en el mundo del modelaje. Con ello, la joven dejó entrever que Jessica Newton había sido la responsable directa por sus comentarios en redes sociales.

“Como si una marca quiere trabajar conmigo y escucha: ‘Esta chica no trabaja bien’, ‘Es una engreída’, ‘Tiene malos entendidos con su organización’. ¿Crees que otra organización externa al Miss Perú va a querer trabajar conmigo?”, declaró Romina Lozano.

Asimismo, Romina Lozano aseguró que hay personas del medio que sí le han mencionado que directamente Jessica Newton ha tenido que ver con que no logre firmar contratos con marcas o editoriales, con lo que ha visto perjudicadas sus oportunidades laborales.