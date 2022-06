Guillermo Dávila anhela regresar a Venezuela: “Me gustaría hacer un gran concierto”

Guillermo Dávila ya está en Lima para lo que será su show de este sábado 25 de junio en el Círculo Militar de Jesús María. Antes de su concierto que es parte de su gira “Cerca de ti”, el cantante venezolano habló de su paso por “La Voz Perú” y de su pupila Marcela Navarro, quien hace unas semanas se tuvo que ausentar de los reflectores por un tema de salud.

Dávila —quien cantará sus grandes éxitos como “Solo pienso en ti”, “Tesoro mío”, “Cuando se acaba el amor”, “Sin pensarlo dos veces”, “Me fascina” y “Me pongo a pintarte”— también habló de sus compatriotas que buscan oportunidades en otros países y de su gran sueño, que es cantar en Venezuela cuando reine la paz. De lo que no quiso opinar, una vez más, fue sobre su hijo Vasco Madueño.

-¿Sientes que “La voz Perú” (2021) te reconectó de nuevo con tu público peruano, después de 20 años de ausencia?

-Sí y prácticamente con todo lo que dejé, con lo que perdí, la comunicación con toda mi gente de acá de Perú y sobre todo los amigos. Y la profesión que estaba como apartada también. Fue como una nueva enseñanza porque este programa de “La voz” me enseñó que hay demasiado talento en este país. La Voz y los otros programas (que hacen aquí) tienen muchísimo éxito, son dignos de apreciar y de llevarlos como ejemplo y un aprendizaje más para cualquier profesional.

-¿Tú aceptaste la propuesta con las ganas de ganar tu temporada o fue solo para ver qué pasa?

-Al inicio yo no pensaba realmente que iba a ganar, dije: ‘Vamos a ver qué pasa’, pero cuando estuvo a mis espaldas una gran voz (Marcela Navarro), yo dije: ‘Dios, qué es esto, esa voz no es normal’. Era una voz no solo para ganar un concurso, sino muchísimos. Lo bonito es que yo no decidí, sino decidieron las personas que veían el programa.

-¿Te gustaría hacer un dúo con Marcela Navarro? ¿Tienen planeado grabar algo juntos?

- Yo no planeo nada con Marcela porque la vida ya me dio muchísimo con ella. Simplemente a lo mejor termino grabando una de las canciones de ella. Como artista, ella es muy talentosa. No es la única. También reciben gente de Venezuela, que vienen girando por el mundo y que se tropiezan con un tremendo programa que le abren las puertas. Esto es una gran enseñanza y que me lo llevo feliz para la tumba.

-¿Te gustaría que tuvieran esa misma oportunidad, pero en Venezuela?

-Pienso que es como una enseñanza más para muchos países y para muchas conciencias para tratar de lograr de perfeccionarnos como seres humanos y poder crecer un poquito más en este mundo que está muy trastocado.

Momento delicado

-Cuando estuviste muy enfermo hace 8 años en Puerto Rico, ¿empezaste a valorar las pequeñas cosas, los pequeños momentos?

No, yo siempre he estado bien en contacto con esos detalles, esas cosas sencillas. Aprendí a nunca rechazar un minuto de goce o de alegría para poder seguir viviendo y justificando tu existencia. Las cosas sencillas eran a veces los más importantes que tiene uno como ser humano.

-¿Te quedaron secuelas de ese mal que pasaste?

Yo estoy bien, tal vez lo que yo pueda es un poquito de locura. Lo que se destapó en Puerto Rico fue producto de lo que venía cultivando de diferentes países. Fue una gira muy dura, fue un trabajo muy duro, varias ruedas de prensa en Puerto Rico. Luego dije: ‘¿Será que a mí me dio primero que a nadie el COVID-19′. Sé que no existía, pero yo siempre he estado como fuera de tiempo (risas).

Su música

-”Sin pensarlo dos veces” te trajo muchos problemas, ¿aún sigues cantándola o le has cambiado parte de la letra?

-Sí la canto. Tengo una versión con la que se pueden morir de la risa, pero tiene que ir al concierto. Es muy divertida, pero muy seria y respetuosa también.

- “Me fascina” tiene tinte erótico. ¿En su tiempo te causó algún tipo de crítica?

-“Me fascina” siempre fue muy atractiva para el público, yo me divierto mucho cantándola. La canción tiene carga de romance y sensualidad, pero está dentro de lo respetuoso y educado.

-¿Sigues componiendo?

-Bueno, todo el mundo sabe lo que pasó en mi país. Desde que yo estaba bien preocupado por todo lo que acontecía en mi país, empecé a interrumpir lo yo siempre he llevado por dentro, que es la creación. Pero voy a retomar lo de componer porque eso jamás se va a detener en mi corazón, en mi espíritu ni en el de nadie que componga.

-¿Qué sientes cuando gente joven interpreta tus canciones, que salieron a la luz hace más de tres o cuatro décadas?

-Yo me siento muy comprometido, sobre todo con esa gente que está comenzando a vivir, que le prestan atención a una canción que fue inventada hace mucho tiempo. Pero yo también lo viví, yo seguía a Ray Charles, él no es nada contemporáneo conmigo, pero me encantaba cómo cantaba. Yo trataba de emular como él cantaba, como ronquito. Yo decía: ‘Yo no canto bien, no canto del todo bien, pero Ray Charles sí cantaba. Yo mucho menos’.

-Finalmente, ¿qué te falta hacer como artista, con qué sueñas?

-Me gustaría poder llegar a hacer un gran concierto en Venezuela y ahí hay muchos compatriotas que en este momento se están moviendo bien duro para hacer conciertos allá. Me gustaría hacer un concierto dentro de un país que esté lleno de cosas maravillosas que siempre tuvo. Está en camino de dar ese paso y quisiera estar ahí presente.