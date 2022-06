César BK: “El artista peruano que más la está rompiendo es Faraón Love Shady”

“Nunca creí que podría tener la posibilidad de trabajar con gente tan brava en el mundo artístico”, comentó César BK, un músico peruano nacido en Tacna que decidió apostar por seguir su sueño: crear música. Recientemente, estrenó su nuevo sencillo “Bésame”, que grabó en Medellín de la mano de The Company, un colectivo de productores colombianos que trabajaron con artistas de talla mundial como Madonna, Karol G y J Balvin.

La República conversó con César BK, quien busca colocar a los artistas peruanos en la mira internacional, y en el proceso se consolida como tiktoker al contar con casi un millón de seguidores en la plataforma. “Quiero demostrar que en Perú también tenemos talento para ofrecer al mundo” , añade.

Eres un bachiller en Derecho que se dedica a la música. ¿Te imaginaste trabajar con productores del nivel de The Company?

Nunca pensé que podría llegar a trabajar con gente tan especialista, tan exitosa. Lo de bachiller en Derecho fue porque quería darles a mis papás la satisfacción de que vean que había estudiado, algo que los haga sentir más seguros, porque cuando tratas de dedicarte a temas no tan convencionales como la música o la actuación, a veces es difícil asimilarlo.

¿Cómo fue tu experiencia grabando tu nuevo sencillo en Medellín?

Fue algo de otro mundo. Cuando llegue me sentía un poco cohibido por los nervios, pero traté de ser lo más simple posible, siendo yo mismo, de estar con soltura. Empezaron a ocurrir cosas, estábamos grabando y de la nada el productor me dijo ‘un segundo, tengo que contestar una llamada’, lo estaba llamando Sech. También hizo una videollamada con Danny Ocean.

Había mucha presión de estar ahí porque sientes que tienes que demostrar algo, no es solo grabar y ya está, sino que quiero demostrar que en Perú también tenemos talento para ofrecer al mundo.

César BK es un cantautor peruano nacido en 1995. A la fecha, posee 904.000 seguidores en TikTok. Foto: César BK / Instagram

Su experiencia con el cantante Ryan Castro, intérprete de “Jordan”

Una de las experiencias que marcó a César BK sucedió cuando estaba a punto de salir del estudio de grabación y se cruzó con el artista urbano Ryan Castro, conocido por su último hit “Jordan”. Lo peculiar de esto fue que el tacneño no sabía que era el destacado colombiano.

“La cosa más loca fue que yo había terminado de grabar, estaba saliendo del estudio y de la nada llega un tipo bien vestido y saluda a todos. Pasa un rato y dice que se va a dar una gira acá en Perú porque uno de sus temas había pegado, y me dice ‘no sé si habrás escuchado alguno de mis canciones’. Le pregunto cuál y me dice ‘Jordan’, que es el tema que la está rompiendo en TikTok. Era Ryan Castro y yo lo estaba tratando como uno más”, narra emocionado.

TikTok impulsó su carrera como músico

Imagino que varios seguidores se preguntarán cómo un artista que recién empieza grabó con estos grandes de la música. ¿Cómo se presentó la oportunidad?

Fue persistencia, porque si bien recién estoy sacando mis temas, creo que TikTok me ayudó demasiado. Definitivamente, los números que tengo ahí influyeron y hemos podido ser más interesantes.

Creo que en nuestra época tener una cierta cantidad de seguidores te ayuda a vender de una forma más fácil. Empecé a mandar mensajes y después de tiempo nos respondió el manager de The Company. Conversamos, quedamos y me dijeron ‘Vente para acá’, y así tuve la aventura de irme a Medellín sin conocer a nadie y empezar a grabar.

El tener un buen equipo, de una disquera que me apoyó desde que no tenía un seguidor, me ha ayudado a tener esos contactos. En Spotify, el tema “Bésame” ya superó las 80.000 vistas. Yo escribí la canción, y tanto Dj Maff como Dj Gotex aportaron muchas cosas en el proceso de composición.

Faraón Love Shady y otros artistas peruanos que admira

¿Con qué artistas nacionales te gustaría colaborar?

Ezio Oliva me parece que es el cantante que más ha podido salir a flote de acá, pero siendo sinceros, el artista que más la está rompiendo es Faraón Love Shady, nos está representando a nivel internacional. Admiro su persistencia y trabajo.

Me gustaría tener una colaboración con alguien del género de rap como Jaze, pero también con Ezio Oliva. Ellos son los dos artistas peruanos con los que me gustaría trabajar.

Si se diera la oportunidad, ¿te gustaría trabajar con Faraón Love Shady?

Lo que veo difícil es que los dos congeniemos en cuanto a composición, yo creo que me caracterizo por no ser vulgar al momento de cantar. En el mundo urbano a mí se me considera un cantante ‘fresita’. Soy bien ‘fresa’ para hablar, componer.

No sé qué tanto podría aportarle a él porque tenemos formas de componer muy distintas y pienso que apuntamos a objetivos distintos, pero lógicamente sí es una muy buena oportunidad trabajar con Faraón.

Faraón Love Shady estrena "Chica empoderada" en su canal de Youtube. Foto: Composición LR / Instagram / Youtube.

Recientemente, Yahaira Plasencia tuvo una colaboración con el rapero Ator Untela. ¿Un trabajo así te gustaría tener con un artista urbano peruano?

Me encantaría. Estoy en conversaciones con un productor peruano que trabaja con Alvaro Rod y siento que sería chévere hacer esta fusión de salsa pop o salsa urbana; he visto que lo ha hecho Ezio Oliva. Lo que más me gusta es el ‘chanteo’ de las canciones, la parte en que rapeas más rápido.

Las redes sociales como pieza clave en la carrera de un músico

¿Qué se necesita para ser un cantante exitoso?

Algo que me explicó mi manager es que para ser cantante en esta época necesitas ser influencer, porque necesitas venderte para que la gente te vea y que en redes hablen de ti.

Creo que es factible vivir de la música siempre y cuando tengas bien puesto tus intereses, yo ahora no tengo ninguna carencia, pero puedo decir que la publicidad que hago y la música son ingresos que te pueden dar para estar bien.

¿Qué es lo que quieres comunicar en tu cuenta de TikTok al tener casi un millón de seguidores?

Trato de transmitir la buena vibra, que ellos la pasen bien, sacarles una sonrisa. No todos tenemos la suerte de tener un buen día, de estar en una buena posición económica. Pienso que las redes son un escape y yo busco eso, darles un escape para que mis seguidores se puedan sentir contentos, seguros. Yo aprendo con ellos.

Las redes me han enseñado el tema de la tolerancia , de aprender a escuchar a las otras personas, todos tienes puntos de vista. He aprendido que no me hace mejor intentar hacer sentir mal a la otra persona o decir cosas negativas de la otra persona cuando me tiran hate (odio).

Cesar BK se alista para hacer producciones en el extranjero. Foto: Cesar BK / Instagram

¿TikTok es tu herramienta de trabajo o distracción?

TikTok es un trabajo. Yo era de las personas que decía ‘no entiendo cómo se pueden quejar de subir videos, no es difícil, o sea, es grabarte’, pero para videos de segundos o un minuto me demoro horas. Además, te pagan por eso, la mayoría es por donaciones de tus seguidores o las marcas que te contratan.

La vida de tiktoker es imposible de descuidar. El tema musical es un poco más difícil porque toma más tiempo, tiene procesos, las canciones tienen inversiones, es plata que sale de uno. Siento que descuidé por un tiempo el tema de la música, pero ya habiendo trabajado con las personas que trabajé (The Company), ellos me propusieron un reto: si la canción batía un récord en Perú, nosotros íbamos a trabajar un álbum.

La canción “Bésame”, antes de que saliera, ya tenía dos millones de vistas, así que ya es un hecho que voy a trabajar un álbum completo con The Company. Estamos planeando el viaje para Medellín.

Siento que va a prometer demasiado porque tenemos ideas muy locas y estamos apuntando a una misma cosa: que es que el mundo urbano en Perú vaya a otro nivel. Me encantaría no tener que decir que nuestra música suena a internacional, sino que nuestra música es internacional.