Sonido 2000 regresa a los grandes escenarios de Lima después de la muerte de ‘Tulín’ Trigozo y Tulio Trigozo, el fundador de la agrupación hace 47 años. Ante esas dos pérdidas de la cumbia amazónica, se sumó la ausencia de Cheryl Trigozo por su trabajo como congresista. Ahora, el grupo está en manos de la ‘Tía Mary’, la viuda del creador del grupo, y de sus hijos Clint y Alvin, quien forma parte desde el 2015.

Antes de su presentación en El crucero del amor (SJL) y el Huaralino Internacional (Los Olivos) este sábado 25 de junio, Alvin Trigozo Reátegui indica que se encuentra muy emocionado porque es la primera vez que se presentará en un gran escenario en la capital, ya que nunca se imaginó ser el rostro principal de la agrupación junto a su hermano Clint. El joven de 28 años cuenta que estaba cómodo con su papel de gerente administrador (y bailarín, a veces) y que no consideraba ser cantante, pero sus ganas de seguir con el proyecto familiar fueron más.

- ¿Cómo has sentido la reacción del público con el retorno de Sonido 2000 a los escenarios?

Ha sido muy difícil reactivarnos nuevamente por las dos pérdidas que tuvimos, que eran dos grandes de la música del oriente peruano. Mi papá, el maestro Tulio Trigoso, autor y compositor. Mi hermano ‘Tulin’, rey de las seis cuerdas, un gran arreglista y también compositor. A raíz de ellos y del público que nos aclamaba bastante, hemos decidido reactivarnos nuevamente. Con un poco de dolor, pero con las ganas de seguir este legado musical.

Clint y Alvin, hijos del fallecido Tulio Trigozo, son el nuevo rostro de Sonido 2000. Foto: Facebook Sonido 2000

- ¿Sienten la ausencia de Tulio y Tulin Trigozo durante el show?

Sé que mi papito y mi hermano nos están acompañando en todos nuestros viajes. Son nuestros angelitos de la guardia. Por ellos me pongo la mano en el pecho y digo: “Tengo que seguir esto, no puede morir. Sonido 2000 tiene para rato” .

- Tras la partida de tu papá y de tu hermano, se suma la ausencia de Cheryl Trigozo por su trabajo como congresista. ¿Ella los apoya?

Mi hermana no está en la música ahora por el tema laboral, pero ella siempre está pendiente de nosotros. Está supervisando porque es parte de la familia y también porque la música corre por sus venas. Aunque no nos acompaña con su presencia, siempre nos motiva.

- Sin Tulio, ‘Tulín’ ni Cheryl, ¿es posible conservar la esencia del grupo?

Seguimos con la misma chispa, con el mismo swing. Volvimos a reclutar a casi todos los músicos que nos acompañaron por años. Ellos ya saben la esencia y el toque de Sonido 2000. Recontra suena a Sonido 2000. Seguimos siendo lo mismo. La vocalista Leslie (Becorena), que toma el lugar de mi hermana porque no puedo decir que le reemplaza, es muy profesional, se asemeja a la voz de Cheryl, tiene el carisma. La gente piensa que es mi familia. Es más, el guitarrista también luce un poco rockero como ‘Tulín’. No es que lo estábamos buscando, es pura coincidencia.

Herencia artística

- ¿La música es nuevo para ti o ya antes estabas involucrado con la orquesta?

Esto no es nuevo para mí. Desde muy pequeño he estado en la parte logística, administrativa. He estado en la boletería, he sido cantinero y hasta botellero. He sido 1.000 oficios.

- ¿También heredaste el lado artístico?

Siempre me ha gustado el baile. Entré de apoyo, me gustó y me quedé. Ahora mi función en Sonido 2000 no es solo bailar, también estoy cantando.

- ¿Pero ya tenías ese don?

Sí, cantaba, pero no en mi máxima expresión.

- ¿Estás recibiendo clases de canto?

Sí, de forma personalizada. El señor Javier, que en algún momento compartió escenario con mi papá, me está asesorando muchas cosas con respecto al canto (...). Creo que lo que se hereda no se hurta. He crecido en un mundo musical y la música la llevo en la sangre. Para mí es un reto, no me limito.

- ¿Quién te hizo la propuesta de debutar como cantante?

Así como entré a bailar de un día para otro, dije: “Normal, la hago, mientras se trate de la empresa familiar. Si es para crecer y mejorar, para lo que sea”. Te voy a ser muy sincero, nunca pensé estar en un gran escenario con la agrupación Sonido 2000. Yo siempre dije: “Voy a manejar a mis hermanos” (como mánager). Me veía por ese lado, no en un escenario.

- Entonces, ¿qué es lo más difícil para ti al ser el nuevo rostro de Sonido 2000?

Bueno, bailar para mí es normal, pero agarrar el micrófono todavía como que estamos ahí, estamos progresando. Será motivo para que me vean este sábado 25 en el Crucero del amor y en el Huaralino. Y si vienen temprano, se comen un juane gratis. Es para las primeras 300 personas.