La vez que Mark Vito y Keiko Fujimori revelaron detalles de su matrimonio a Magaly Medina

A muchos les sorprendió el anuncio de separación de Keiko Fujimori y Mark Vito, sobre todo porque habían demostrado estar muy unidos y enamorados en los últimos años. Uno de sus momentos más polémicos fue cuando concedieron una entrevista el año pasado a Magaly Medina.

La conductora le preguntó a la expareja cuál era el secreto para mantener 16 años de casados, ya que ella solo había durado cuatro como máximo. La lideresa de Fuerza Popular contestó que la clave era no irse a dormir nunca juntos, mientras que su entonces esposo dijo entre risas que él siempre tenía la última palabra: “Sí, mi amor”

Un Mark Vito muy enamorado

Uno de los momentos más recordados fue cuando Mark Vito se emocionó al relatar cómo se siente cuando está junto a Keiko: “Ella tiene esa lado valiente que la gente conoce, pero tiene otro lado que es muy humano, cariñosa, dulce. Tengo poco tiempo con ella y cada minuto es el cielo para mi”, relató, y desató la sorpresa de Magaly, quien dijo: ”¡Qué enamorado este hombre de su mujer!”.

¿Cómo se conocieron?

Keiko también se animó a contar cómo fue que se conocieron: “Nadie nos presentó, yo estaba caminando con mi hermana cuando lo veo pasar y le dije: “Qué churro este chico”. Él se dio cuenta de que estaba hablando de él y me sonrío; yo le sonreí de vuelta y él se acercó a hablarme, se presentó. (…). Comenzamos a caminar y le dije que iría a un café con los amigos de mi hermana y me siguió. (…) Esa noche le di mi número y me llamó, así que lo invité a comer, porque estaba cocinando comida peruana, y él se apareció con un ramo de flores y una copa de vino”, relató.

¿Cuánto tiempo Mark Vito no vio a su familia?