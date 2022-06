Magaly Medina contra Ricardo Rondón: “Ha sido uno de los hombres que más me ha violentado”

Magaly Medina le responde con todo. Esta vez, la polémica presentadora se tomó unos minutos de su programa “Magaly TV, la firme” para hacer su descargo contra Ricardo Rondón, quien le pidió que pare las agresiones contra Jazmín Pinedo. La conductora sorprendió al afirmar que, durante varios años, el integrante del magazine “En boca de todos” se ha referido hacia su persona con fuertes calificativos. Pese a ello, asegura que nunca se ha incomodado. “(Ricardo Rondón) es uno de los hombres que más me ha violentado, ¿y yo me he quejado? No. Simplemente lo llamé un ‘mono con metralleta’. Lo tienen ahí para ‘disparar’” , expresó Medina para luego aseverar que, tanto Rondón como la presentadora Janet Barboza habrían recibido órdenes por parte de los directivos de América TV para criticarla continuamente. “Los ponen a lanzarme basura”. | VIDEO: ATV