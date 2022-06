Brad Pitt, una de las más grandes estrellas de Hollywood en la actualidad, estaría planeando poner fin a su carrera artística este año 2022. El actor ha interpretado diferentes papeles en más de una decena de películas con gran éxito a nivel mundial.

El protagonista de la cinta “Guerra Mundial Z” y exesposo de la también actriz Angelina Jolie señaló que este retiro se produciría dentro del próximo semestre o trimestre. Además, contó que aún viene analizando cuáles serán sus siguientes pasos en su carrera artística.

Pitt asegura que se sintió solo

En una reciente entrevista, Brad Pitt habló de su vida personal tras su divorcio con la actriz Angelina Jolie, en el 2016. Así, argumentó que el sentimiento de soledad lo ha acompañado a lo largo de su vida.

“Creo que todos nuestros corazones están rotos. Siempre me he sentido muy solo en mi vida, solo cuando crecía de niño, solo incluso aquí, y no ha sido hasta hace poco que he tenido un abrazo fuerte de mis amigos y mi familia”, sostuvo el actor de películas como “Bastardos sin Gloria”, “Érase una vez en Hollywood” y “12 monos”.

Brad Pitt se divorció de Angelina Jolie en 2016. Foto: difusión

Brad Pitt se retiraría de Hollywood

Brad Pitt ya estaría considerando el fin de su carrera, de más de 30 años como actor, para dar paso a una nueva etapa que estaría ahora detrás de las cámaras, dentro del mundo de la producción. El intérprete reveló que se encuentra en la última fase y que su retiro podría efectuarse este mismo año.

“Me considero en mi última fase (como actor). Este último semestre o trimestre. ¿Cómo va a ser estar parte y cómo quiero diseñarla?”, mencionó Pitt, y agregó que ya se encuentra en “una etapa de reflexión en la que analiza su siguiente paso”, aunque no parece que vaya a olvidarse por completo en Hollywood.