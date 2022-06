Mario Aguilar: “Puedo hacer que otras personas se la pasen bien, pero ¿quién me hace reír a mí?”

El youtuber mexicano Mario Aguilar regresa a nuestro país con su show “Ser loca no es fácil”, en el que interpretará a sus clásicos personajes (la ‘Mamá', la ‘Güera’, la ‘Morena’ y la ‘Pelirroja’), arquetipos de la mamá enojona.

Mario Alfonso Aguilar González, oriundo de Tijuana, es un creador de contenido desde hace siete años. Se consagró como influencer con sus videos en los que satiriza la vida diaria. Pese al éxito de sus videos y su gran legión de seguidores (casi 8 millones en Youtube y más de 5 millones en Instagram), el comediante, que hace año dio a conocer su orientación sexual, confiesa que no atraviesa un buen momento en su vida personal, pero confía en que pronto se recuperará.

—¿Qué significa nuestro país para ti y para tu carrera?

—La verdad es que en Perú me piden mucho. Yo me la paso increíble porque cada vez que voy, me doy con una sorpresa. La gente me llena de regalo, de felicidad, todo el tiempo están superpendientes de mí y Perú siempre es la primera opción que yo tengo para ir a un país. La última vez nos la pasamos increíbles en el show. Y me encanta que a pesar de que somos países de Latinoamérica y tenemos palabras completamente diferentes; nos entendemos tan bien.

—¿Cuál es tu recuerdo más bonito?

—Una niña me buscó por cielo, mar y tierra. Me buscó por todos los hoteles y me la encontré de casualidad. Iba yo caminando y se me queda viendo y me dice: ‘Te he estado buscando por todos los hoteles y te vengo a encontrar aquí caminando en la calle’.

—¿Qué tan importante fue Youtube en tiempos de pandemia?

—Sí, yo siento que la pandemia ayudó muchísimo a que otras personas crecieran como creadores de contenido y la verdad es que eso está superbién. Yo siempre he dicho que uno se tiene que agarrar de todo lo que haya para hacer lo que le gusta y como creadores de contenido está padre que puedas de lo negativo (sacar) algo positivo.

—¿Qué consejo le darías a esa persona que quiere que YouTube sea su plataforma de expresión, pero que tiene mucho miedo?

—Pues que el sol sale para todos, no tienes que tener miedo. Lo tienes que hacer porque te gusta. Pero si todavía no te sientes listo, o sea pa’ qué. Tampoco te obligues. Cuando te sientas cómodo y tú tienes algo que decirle a la gente, hazlo, no te preocupes si te va a ver mucha gente, poca gente. Aquí lo importante es que hay público para todos y que te va a ir bien.

Sus inicios

—¿Qué fue de esas amigas que te inspiraron a grabarte un video, que luego se volvió viral en Facebook? ¿Ellas te dieron el empujoncito para ser lo que ahora eres?

—Ya no las veo. Pues más que un empujón, Anahí y Cassandra me inspiraron en el personaje. Más que nada en ellas me inspiré en el color de cabello, porque mis personajes no tienen nombres.

—¿Quién te dio entonces el verdadero empujón?

—Al principio, no tuve a alguien que creyera en mí. Yo lo hacía a escondidas. Subía mis videos a la página de Facebook de mi escuela. Pero cuando se hizo público, mi mamá y mis hermanos me decían: ‘Dale, haz lo que tú quieras, haz lo que te guste, pero todo con cuidado’. Mi familia siempre ha sido un pilar muy fuerte para mí porque siempre me ha apoyado muchísimo.

PUEDES VER: Mario Aguilar se une a la búsqueda de los desaparecidos en la marcha nacional

—Has crecido un montón en estos siete años. ¿Qué sientes que te falta hacer?

—Quiero llegar al cine. Me gusta muchísimo. Ya tuve la oportunidad de hacer doblaje, pero quiero ver la manera de hacer cine.

—¿Actuar o también producir?

—Actuar de principio para aprender. Ya después producir, si se puede.

—¿Y cómo haces para que la fama, que es tan poderosa, no se suba a la cabeza, no te desvíe de tus objetivos?

—Yo ya pasé por eso. Creo que eso nos pasa mucho cuando empezamos bien chiquitos.

—¿Quién es tu cable a tierra?

—Pues es mi mamá. Ella me dice: ‘Puedes tener muchos seguidores, pero yo no veo a tus seguidores aquí barriendo la casa. Yo no veo a los seguidores aquí lavándote la ropa. Entonces, en esta casa se lava y se trapea siempre’.

Momento doloroso

—Pese a los millones de seguidores que tienes, ¿has tenido momentos en los que realmente te has sentido solo?

—Ahorita estoy en terapia con el psiquiatra. Estoy medicado porque estoy pasando por una depresión muy grande. Tengo muchísima ansiedad. Sé que todo va a estar bien y para todas esas personas que están pasando por la misma situación que yo, solamente quiero que sepan que no están solos. Decirles: ‘no eres el único que pasa, que las personas que tú crees que jamás les podría pasar porque tienen una vida perfecta, también la pasamos mal’.

—¿La comedia te ha ayudado en esta situación? ¿Qué tan importante ha sido en tu vida?

—La comedia para mí ha sido muy importante porque sé que yo puedo hacer reír a otras personas; sé que yo puedo hacer que otras personas se la pasen bien, pero ¿quién me hace reír a mí? Yo siempre voy a estar para todo el público en el aspecto de una manera supercómica, que se rían, que se la pasen bien. Siento que no hay mejor terapia que la risa. Y a mí me ayuda de terapia también. La estoy pasando fatal y veo algo que me da risa, se te olvida, de verdad.

—Pero la comedia también es usada para burlarse de otros y hacer sentir mal a una minoría, ¿sientes que hay que tener límites?

—Sí, no te puedes escudar en la comedia para ponerte insultar a alguien más. Yo por eso hago algo más familiar, pero, pues ahora sí que cada quién (sic).

—¿Alguna vez has caído en eso? ¿Te arrepientes de algún contenido tuyo?

—Soy cuidadoso. Pero tampoco toco temas que no me corresponden, no hablo de cosas que ni siquiera estoy informado. Solo hago comedia familiar.

El show

—Háblanos de tu show “Ser loca no es fácil”. ¿Cómo llegaste a este nombre?

—Un día me dijeron que estoy loco, yo le dije: ‘Güey, pero no está fácil estar loco’. Y allí se me perdió el foquito y dije: ‘eEse va a ser el nombre del próximo show. Porque genuinamente ser loca no es fácil. No es fácil planear tantas cosas y que tantas cosas estén pasando por tu cabeza, así que me fui por el lado de la comedia y así fue como surgió el nombre del show.

—¿Qué mostrarás en tu show del 26 de junio en el Parque de la Exposición?

—Es un show de comedia superdivertido, donde todos los personajes cuentan de una manera cómica diferentes situaciones, o sea la mamá está ahí diciéndote que no es fácil ser mamá como todos creen y que los hijos no traen instructivos. Está la ‘Morena’ que te cuenta que estar loca no es fácil. Pero fuera de lo que los personajes digan, es un show muy completo con luces, música, bailarines. Muchas personas de Perú ya han ido a shows pasados, ya saben la calidad del show que traemos.