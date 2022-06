Magdyel Ugaz sobre su personaje en “Al fondo hay sitio”: “La Teresita fue más allá de su cuerpo”

Este miércoles 22 se estrena una nueva temporada de “Al fondo hay sitio” y las expectativas por el estreno siguen viento en popa. Magdyel Ugaz, una de las protagonistas de la teleserie, nos cuenta cómo fue el encuentro con el resto de sus compañeros después de casi seis años.

Ugaz, quien hace poco protagonizó la película “Encintados”, aseguró que ella pensó que la serie realmente había llegado a su fin. “Gracias a Dios he tenido la oportunidad de estar en muchos elencos en mi vida, de estar en muchos lugares, pero lo que ‘Al fondo hay sitio’ fue muy especial y lo puedo reconfirmar ahora porque, cuando a mí me preguntaban si ‘Al fondo de sitio’ volvería, yo me reía, yo decía: ‘No, señora, señor, joven o niño. ‘Al fondo hay sitio’ ya acabó’. Y me preguntaban cuándo vuelve la Teresita, yo decía: ‘Ya no va a volver, ya no’. Pero de repente esta posibilidad era real. Yo dije: ‘Ay dios mío, esto está pasando’”, recordó la actriz.

Reencuentro en Punta Sal

Además, Magdyel Ugaz resaltó la gran química que se generó en las grabaciones de las temporadas anteriores, la que ha vuelto a sentir cuando viajó a Punta Sal, donde se reencontró con sus compañeros como Mónica Sánchez, Erick Elera, Gustavo Bueno, László Kovács, David Almandoz, entro otros.

“Cuando hemos ido a grabar nuestras primeras escenas al norte, a Punta Sal, fue genial mirarnos caracterizados de los personajes. Es como si nos hubieran puesto pausa, hubieran apretado play y seguíamos. Esa conexión, esa complicidad, ese juego, esa travesura, esa cosa que teníamos los Gonzales, que se había conformado con los años y que gracias a Dios no se ha perdido. De hecho todos hemos crecido, eso nos ha ayudado un montón”, añadió.

La actriz de 37 años precisó que, como ya se conocen, todo se hace más fácil: “Nos leemos. Cuando uno no se olvida la letra, entra el otro. Cuando te estás trabando, sale el otro. Rematas y el otro no te tapa el remate. Y tú dices: ‘Claro, esto es mi manada, esta es mi tribu’”.

"Al fondo hay sitio" confirmó su regreso a la pantalla chica para el miércoles 22 de junio. Foto: captura de América TV

Evolución de la Teresita

Uno de los personajes que no podía faltar en el regreso de “Al fondo hay sitio” es el de la Teresita, interpretado por Magdyel Ugaz, quien indicó que hacer su papel no es nada fácil. “Si bien mi Teresita era física, bailaba, su cuerpo y sus instrumentos eran muy importantes, hoy le he puesto más física que nunca. A veces termino muy agotada, pero regreso a casa agradecida y feliz”, resaltó.

Según la actriz, su personaje trascendió su apariencia. Lo que a la Teresita la hace icónica son sus formas, su voz, su cuerpo, sus movimientos y su temperamento. “Es muy loco lo que pasa porque la Teresita en un principio era bien gordita, pero la Teresita hizo algo que fue maravilloso. La Teresita fue más allá de su cuerpo porque, cuando la gente la veía, ya no veía el cuerpo. Porque cuando terminó la serie, yo ya no estaba subida de peso. El peso que tengo ahora no es mucho menor al que tenía”, detalló.

Magdyel Ugaz desconocía sobre el posible regreso de "Al fondo hay sitio". Foto: captura de América TV

“Cuando acabó la serie, ya la Teresita era más grande, ya había sobrepasado su cuerpo. Ella era grande porque se sentía grande. Y esa grandeza la quiero seguir conservando. Y creo que en este momento, pues un kilo más, un kilo menos, ya no es el tema”, concluyó la actriz.