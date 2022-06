José Tcherkaski, compositor de “Mi viejo”: “Es un fenómeno muy difícil de explicar”

Aunque lleva 53 años en el mercado musical —desde 1969—, fue en 1968 que la icónica canción “Mi viejo” encabezó el naciente repertorio de José Tcherkaski, compositor y periodista argentino. Si bien las líneas narran la historia de su padre, el eco después de medio siglo evidencia que su impresión sobre esta figura es también la de muchos.

A propósito del Día del Padre, en una entrevista exclusiva para La República, el autor teje el peso de esta imagen parental en su vida, una fuerza que a los 25 años y medio lo empujó a componer el conocido estribillo “es un buen tipo mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga de tanto venir andando”.

¿Cuál es la historia detrás de la canción “Mi viejo”?

La canción “Mi viejo” es la historia de mi papá. Mi papá fue un inmigrante ruso que vino desde el año 1930 a la Argentina. Tuvo una formación intelectual muy buena; su exilio fue producto de la revolución rusa del 27. Murió cuando yo tenía 14 años, fue una figura muy importante para mí. Lo que yo cuento es la historia de mi papá; la letra es de mi papá, pero ahora es el papá del mundo entero. Todavía intento entender qué nervio toca “Mi viejo” para tener esta vigencia. Ha llegado a Japón, Países Bajos. No me molesta, todo lo contrario. Quiero entender otras culturas, otras miradas.

¿El eco de la canción ha cambiado la percepción que usted tiene de la figura paterna? Inicialmente era un tema muy íntimo y ahora me comenta que es una canción del mundo.

La visión de mi padre no va a variar. La curiosidad es saber si hoy esa canción tiene la repercusión que tuvo en el año 1969. La canción no me pertenece más porque la canción la incorpora la gente como un tema propio. Es muy conmovedor ver lo que escriben. Lo que yo te puedo decir es que ha dejado de sorprenderme porque ya han pasado muchos años. Al principio, la verdad, me costaba mucho entender qué pasaba con este tema, qué pasaba en las comunidades. Es muy sorprendente, al menos para mí. Yo puedo entender que la escuchen en Perú, en Colombia, en México, en Estados Unidos inclusive. Pero ¿en países orientales, alejados?

“Mi viejo” y las fibras de su letra

Y la sorpresa también se la entrega la audiencia, confiesa Tcherkaski, quien sostiene que “hay muchos autores que buscan el éxito, pero el éxito no existe porque el público es el misterio. Así como toma una canción como ‘Mi viejo’, toma otras y otras. ‘Mi viejo’ es un fenómeno muy difícil de explicar”.

Sin embargo, la razón más familiar que encuentra tiene que ver con la identificación: “Lo más interesante de la música es que la gente la toma como propia. Esto es lo mágico de una canción. A mí me parece fascinante”, advierte.

Usted me decía que el éxito no existe, pero sí existe la fama. ¿Cómo ha sido convivir con la fama de “Mi viejo”?

Desde hace 50 años me psicoanalizo. Parece que estás preparado, como en un partido de fútbol, y te entrenan para jugar. Desde el punto de vista de la lógica, yo lo entendí, en lo emocional es muy difícil. (…) Era muy loco. A mí antes no me saludaba nadie.

Cuando tenés un suceso bueno y una canción funciona, ¡bien! Pero también hay canciones que son un fracaso: es el público el que decide. Si lo toma o no lo toma… es como el amor, ¿cómo vos explicás que te enamoraste?

Cómo la conocen los chicos también es un dato interesante. Yo pregunto y me dicen que a través del boca a boca. (…) Las redes sociales son un mundo aparte. Spotify es un mundo de ofertas, YouTube lo mismo. Cuando uno ya está en el mercado las cosas cambian un poco.

¿En algún momento llegó a cansarse de escuchar la canción?

No, primero yo no escucho jamás lo que hago. Salvo la primera vez. Es un tema de salud mental. Uno va aceptando las situaciones, va aprendiendo esto como aprende noticias: ¡Ah, José es el autor de “Mi viejo”! Hay que tomarlo con mucha distancia porque de lo contrario se vuelve loco.

Por ese lado yo trato de hacer la vida más tranquila, la de un hombre común. Si me conocen, me conocen. Entrevistas, entrevistas… Pero tampoco me la paso hablando de “Mi viejo” todo el día. Hago otras cosas. Ejerzo mi profesión. Para mí, “Mi viejo” es un dato en mi vida.

“Mi viejo” y la relación entre sus creadores

Pero este himno que cruzó fronteras fue impulsado también gracias a la voz de Piero De Benedictis. El cantante y el compositor han compartido popularidad y de paso algunos rumores sobre disputas. Frente a este panorama, Tcherkaski pone las cartas sobre la mesa.

“Con Piero hemos tenido y tenemos diferencias. Pero tranquilos, no somos dos nenes que nos peleamos hace 54 años. Él es muy distinto a mí, más tranquilo, más osado, toma las cosas quizá de un lugar mucho más inteligente que el mío. Yo soy muy niño, digamos. Pero las discusiones personales son lo de menos. Aquí lo fuerte es que es una dupla que hizo una obra vigente”.

Ambos artistas, además, compartieron “Pedro nadie”, “Juan Boliche”, “Llegando, llegaste”, unos temas que pasaron desapercibidos pero que gustan mucho al compositor. “Es el público el que elige”, concluye.