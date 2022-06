Janick Maceta y Andrés Wiese confirmaron su relación: ¿cómo inició su romance?

Janick Maceta y Andrés Wiese han acaparado decenas de titulares desde que fueron captados por primera vez juntos. Sin embargo, las redes sociales se vuelven a alborotar luego de que la modelo confirmara que se encuentra feliz al lado del recordado actor de “Al fondo hay sitio”.

Como se sabe, tras su aparición como parte del jurado del Miss Perú 2022, la ex reina de belleza volvió a ser consultada por el romance que tiene con el artista nacional. Aunque no quiso dar muchos detalles al respecto, las cortas respuestas que emitió la delataron.

Janick Maceta y Andrés Wiese. Foto: composición/Janick Maceta/Andrés Wiese/Instagram

Sin embargo, los detalles sobre cómo inició su relación siguen siendo un misterio para los seguidores de la pareja. En la siguiente nota te contamos todo sobre este comentado romance y lo que se sabe desde que se comenzó a rumorear que salían.

¿Cómo empezaron los rumores?

Días antes de que se revelaran las primeras imágenes de la pareja, el programa “Amor y fuego” comenzó a especular sobre un acercamiento entre Janick y ‘Ricolás’ por los ‘me gusta’ que dejaban ambos en sus fotos de Instagram. Según lo comentado en el espacio televisivo, dichas interacciones empezaron a inicios de diciembre del 2021.

Además, otro detalle presentado en pantalla fueron las historias que compartieron, las cuales habrían mostrado que, coincidentemente, estuvieron en los mismos lugares.

La reportera del canal intentó comunicarse con ella, pero solo consiguió respuestas vagas de la modelo. “Tú sabes que no puedo declarar para el programa, estoy con otra casa (…). Ahorita estoy a punto de entrar al programa nuevamente. Agradezco mucho tu llamada, pero no puedo hablar contigo”, dijo en aquel entonces.

El primer ampay de la pareja

Asimismo, después de que Rodrigo y Gigi dejaran entrever que había un vínculo más fuerte que amistad entre ambos, el anuncio de un ampay remeció las redes sociales y causó gran asombro entre sus seguidores.

A pesar de que la difusión del reportaje se atrasó debido a un caso de COVID-19 entre el personal de Willax TV, el show de espectáculos compartió un avance de lo que se llegó a ver en vivo el lunes 17 de enero. “‘Ricolás’ y Janick no lo podrán ocultar más”, fue el mensaje que acompañó el adelanto.

Su viaje a Tailandia

Tras dos meses llenos de especulaciones e imágenes de ellos juntos en distintos lugares de la capital, un largo viaje a Tailandia incrementó los rumores sobre una relación entre ambos.

A través de redes sociales, el actor de “Junta de vecinos” y la ganadora de un Miss Perú dieron a conocer su llegada a Bangkok. “Fueron 31 horas de estar volando y llegamos a Bangkok, y las maletas no llegaron, no hay maletas”, mencionó Andrés en Instagram, mientras que Janick escribió: “31 horas después” .

De igual manera, la también conductora mostró un video del paseo que emprendió por un sitio turístico de la ciudad que visitaron, lugar que enseñó Wiese en sus historias. Esto fue prueba suficiente para confirmar que estaban juntos disfrutando de unas vacaciones fuera del país.

Janick Maceta confirma su relación

Finalmente, el pasado 13 de junio, Janick Maceta rompió su silencio y se animó a hablar sobre la ahora confirmada relación que mantiene desde hace varios meses con Andrés Wiese. Pese a que en reiteradas oportunidades se negó a declarar al respecto, esta vez no dudó en expresar su felicidad.

“Mi corazón está feliz. Todo muy bien, no hablo mucho de mi vida privada, pero, gracias a Dios, todo muy bien (…). Nosotros somos bien perfil bajo, no salimos mucho tampoco, y creo que ambos estamos muy bien, tranquilos”, mencionó mientras sonreía.

Por otro lado, explicó que hay etapas en su vida que prefiere mantener lejos de los reflectores, pues le gusta cuidar mucho su privacidad.

