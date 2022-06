Christian Meier filmará con Bárbara Mori en Perú

“En estos últimos años decía ‘nunca voy a hacer un disco más, nunca más en mi vida’. En estos veinte años, nunca pensé que era el momento de volver”, dice Christian Meier sin imaginar que el destino le demostraría lo contrario. “Recién, el año pasado, empecé a escribir para este retorno que hoy en concreto se llama ‘Deja Vu’, el primer single de varios que forman parte de un disco cuya presentación vendrá de la mano con una serie de conciertos”.

De letra y música del también actor, el tema que se acerca a las trescientas mil reproducciones en su canal de YouTube es definido con un “sonido de ese estilo rockero tan particular que siempre lo ha distinguido”.

“Para descubrir quiénes somos y qué es lo que queremos hay que volver... desenterrar nuestras raíces y ver de qué estaban hechas. Esa era la premisa de ‘Deja Vu’; si quería volver a escribir nueva música, debía regresar, en primer lugar, al género que me inspiró a hacerla, al sonido que me formó, pero con las herramientas y la madurez de hoy y que no tenía a la mano a los veinte años”, señala.

“En la pandemia surgieron estas ganas de volver a hacer música otra vez y, antes de ponerme a componer, me tomé el tiempo para pensar qué es lo que me atrajo de la música, cuando empecé a trabajar allá en el año 88 con Arena Hash. Buscar las motivaciones que me llevaron a hacer música, pensando en una serie de sensaciones que se adaptan, pero también, como la letra lo dice, experimentar y recordar una relación con alguien. Eso es un poco el concepto de ‘Deja Vu’ (disponible en todas las plataformas musicales)”.

Meier recuerda que volvió a escribir en el 2020. “En realidad empecé a hacer muchas cosas, no solo música: guiones, historias. Cosas que había hecho antes. Lo que me llevó a esto fue querer entretener a la gente que estaba encerrada en su casa. Y lo primero que hice fue llamar a todos los que trabajan en mi banda. Les dije: ‘Hagamos canciones y yo me voy a encargar de hacer videos y lanzarlos para que la gente los vea en YouTube’. Y es que en la pandemia todos se entretenían online. Ese fue el gatillo con el que comenzó todo. El tratar de llevar contenido a la gente”.

En el plano actoral, lo más reciente en streaming ha sido su participación en La octava cláusula (Amazon Prime), protagonizada por el experimentado Óscar Jaenada y Maite Perroni. “Soy el abogado de la familia y en un momento clave debo tomar partido por uno de los esposos. Fue una participación especial, pequeña, que me hicieron los productores, pero relevante para la trama. Se grabó en pandemia, en México, el año pasado. Después hice la segunda temporada de ‘Ana’ (Amazon Prime) y una película española en República Dominicana”.

¿En Perú actuarás?

Sí, precisamente a mitad del año. Con el equipo de La mujer de mi hermano: Ricardo de Montreuil y Bárbara Mori vamos a producir y actuar en una historia escrita por el propio Ricardo, quien la va a dirigir. Estoy muy contento por ello.

En la serie Ana también ha participado tu hijo, Stéfano. ¿Qué sientes?

Aunque no coincidimos en la trama, estoy encantado porque está haciendo una gran carrera. Además de actor, la pandemia también le trajo una nueva profesión, que es hacer música para películas. Ya ha trabajado en dos largometrajes y ahora en el piloto de una serie americana. Ha producido para artistas americanos en diversos géneros y la gente lo está buscando. También tiene su propio proyecto musical como solista. Stéfano está trabajando a manos llenas y le está yendo bien. Creo que también está en una película brasileña. Está haciendo una gran carrera. Estoy muy orgulloso.