La vez que Michelle Soifer fue retirada del Miss Perú por mentir sobre su estado civil

Michelle Soifer generó polémica por un hecho que vivió en el 2010, cuando participó de un concurso de belleza. A raíz de la reciente coronación de Alessia Rovegno como Miss Perú 2022, título que ha sido cuestionado en redes sociales, contamos un criticado momento que se vivió en los certámenes de belleza peruanos.

¿Por qué retiraron a Michelle Soifer del Miss Perú?

Michelle Soifer fue retirada del Miss Perú Internacional, concurso de belleza al que había postulado en 2010. El motivo: se descubrió que mintió sobre su estado civil.

Michelle Soifer fue parte de un concurso de belleza. Foto: captura de Latina

De acuerdo a la organización, la joven figuraba en Reniec como una persona casada. Este dato iba en contra de los estatutos del certamen.

En “Amor, amor, amor”, Carlos Cacho mostró la ficha de matrimonio de la cantante, lo que confirmó que contrajo nupcias con Raúl Fernández de la Cruz el 16 de febrero de 2007.

¿Qué dijo la presidenta de la organización?

Maritza Mendoza, en ese entonces Miss Perú Internacional, lamentó lo sucedido. “Estoy muy apenada porque Michelle era una candidata de fuerza, lo que ha pasado me ha dejado sin aliento”, dijo en aquel tiempo.

“Todas las candidatas están muy tristes por este tema. Ella es una niña muy disciplinada. Hablé con su mamá y con ella, en realidad estamos desconcertadas, pero no sé qué decisión tomó Michelle. Hay cosas que no saben, como que viene de una condición humilde, de necesidad”, agregó.

Michelle Soifer desmiente a organización

Posterior al hecho, Michelle Soifer reapareció en “Lima, limón” para contradecir la versión de la organización de Miss Perú Internacional. Al inicio de su entrevista con Rodrigo González, reconoció que estaba casada.

Agregó que les contó a los encargados del casting sobre su estado civil; sin embargo, ellos insistieron para que sea parte del proceso. “La organización insistió para que participe en el concurso”, narró la chica reality.