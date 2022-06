Carlos Alcántara: “Dudo que alguien que aparenta algo sea feliz”

Igualita a mí está basada en la película argentina del mismo nombre y cuenta la historia de Fredy (Carlos Alcántara), un soltero de 48 años, mujeriego, sin hijos ni compromisos, que vive como si fuera un eterno adolescente, hasta que una noche conoce a Aylín (Daniela Camaiora), quien pondrá todo su mundo y estilo de vida de cabeza. Hoy llega a las salas peruanas.

“La cinta habla de la gran carencia de afectos que tiene Fredy, cuyo punto más importante es no querer envejecer. Yo conozco gente de mi edad que no acepta el paso del tiempo y anda pintándose el pelo. No tengo nada en contra de ellos, me parece genial, lo digo porque lo vemos en la televisión, en el Congreso, donde muchos hombres que pasan los cincuenta no asumen su edad, y eso es lo que le pasa a Fredy”, dice el actor sobre la historia en la que también actúan Andrea Montenegro y los primeros actores Sonia Seminario y Gustavo Bueno.

“Decidí estar en este remake porque creo que podía aportar muchas cosas. Siempre quise tener una hija y también he tenido mi época fiestera, donde solo vivía de noche y mi único afán era conocer a una chica. He vivido un poco así, no tengo por qué ocultarlo. Creo que la película habla de cómo te sientes más por dentro que por fuera. Dudo que alguien que aparenta algo sea feliz. Yo también he pasado esa época, cuando era acomplejado, cuando no decía que vivía en Mirones, inventaba que tenía otro apellido, otro colegio, todo. Eso creo que nunca tiene un buen final porque no eres tú. Creo que el mensaje es aceptarse y definitivamente la vida será mejor, sino mira tú cuántos chicos han salido del clóset y ahora son felices después de vivir años ocultando su orientación.

Así es. Varios personajes del espectáculo lo han hecho.

Pero también se han demorado un montón y será porque no vivimos en un país donde no se ve como algo ‘normal’. Yo que he podido viajar a ciudades más desarrolladas, y ver en la calle a chicos y chicas de la mano demostrándose amor, lo veo como algo normal. No como acá, donde si ves una pareja gay besándose, en vez de decir que se aman, dicen que se están ‘besuqueando’.

Yo invitaría a sacarse esa mochila bastante pesada de toda una vida y que sean libres de equipaje, felices como son, que nadie los va a juzgar. Y que no estén pensando en el qué dirán. Estamos acostumbrados a prestar mucha atención a lo que dicen los otros, y no se puede vivir así porque no vas a encontrar el camino de la tranquilidad, ni siquiera digo el de la felicidad porque también la felicidad puede ser sublime, pasajera, momentánea, pero la tranquilidad la puedes tener para siempre.

Carlos Alcántara y Daniela Camaiora protagonizarán "Igualita a mi", la nueva película comedia de Tondero en alianza con Cineplanet. Foto: Tondero

Tienes una película española por estrenar, otra por filmar en República Dominicana y tu debut como director. ¿Qué te ha dado trabajar en el extranjero?

Muchas satisfacciones. Las ganas de buscar otros horizontes es porque te das cuenta de que el cine tiene un abanico de posibilidades, historias, guiones, directores, otros compañeros con los que nunca me imaginé trabajar. Gente a la que conocía por las series. ¡Qué me iba a imaginar actuar con Paz Vega, con Amaia Salamanca, Luisiana Lopilato, Javier Cámara, María Barranco! No, olvídate. He pasado cosas bonitas.

¿Qué te animó a dirigir el spin-off de Asu mare, cuando ya habías dicho ‘nunca más’?

Había dicho que no, pero ante tanta demanda y tanta persona en la calle que me preguntaba cuándo viene la parte cuatro, dije que prefiero hacer una película sobre los amigos, una historia de ellos, y yo no estaré porque la dirigiré. Aunque seguramente saldré en algún momento de la película.

Será tu ópera prima.