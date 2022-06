Captan a Yarita Lizeth y Claudio Armando juntos en Bolivia

Un video que muestra nuevamente a la cantante folclórica Yarita Lizeth junto al vocalista de la agrupación Los Capos, Claudio Armando, se está volviendo viral en redes sociales. El clip fue difundido por la página de la agrupación del cantante y muestra la buena química que existe entre ambos.

De acuerdo al video, Yarita se reencontró con Claudio Armando tras una presentación en el sector de Pitacollo, en Oruro (Bolivia). Ambos conversan amenamente hasta que varias personas se les acercan para pedirles fotos . Luego, el joven cantante hace gestos para que los asistentes se tomen fotografías con la cantante folclórica y trata de retirarse.

El video rápidamente se ha viralizado en TikTok y se especula sobre una posible relación amorosa entre los artistas.

“Qué linda pareja hacen los dos”, “Yo los quiero juntos”, “Son tal para cual, hacen linda pareja”, “Por favor, ya declárense. Me hacen esperar mucho”, son algunos de los comentarios de sus fans en redes sociales.

Cabe resaltar que el beso que se dieron los cantantes Yarita Lizeth y Claudio Armando semanas atrás causó furor en redes sociales y se comentó sobre una posible relación amorosa. Tras ello, la cantante contó a sus seguidores que se encuentra soltera.

La cantante puneña también es propietaria de un restaurante y un hotel. Foto: Composición La República - Facebook/Gobierno Regional de Puno

“Yo pensé que no se iba a atrever a darme un beso. Estaba bonito el beso y eso no significa que estoy con él. Hice eso porque estaba sola, soltera, nadie me puede decir nada”, resaltó la artista.

Por su parte, Claudio Armando detalló en Tik Tok que considera a Yarita Lizeth como una “buena amiga” y excelente “consejera”.

“Es mi causa, es una buena consejera. A veces la gente intenta relacionarme con ella. Ella me mira como si fuera un niñito”, comentó con tono nervioso.

¿Quién es Claudio Armando?

Claudio Armando es un cantante peruano que radica en Bolivia luego de firmar contrato con la agrupación de cumbia Los Capos. La popularidad del artista se disparó en el país altiplánico tras interpretar el tema “Boquita de caramelo”. Cuenta con miles de personas que lo siguen a sus diversas presentaciones con un solo objetivo: convertirse en una de las fans a las que Claudio Armando bese.