Este martes 14 de junio se conocerá a la mujer que representará a todos los peruanos en el Miss Universo 2022. Seis mujeres darán lo mejor de sí para que el jurado calificador del Miss Perú la corone como la nueva soberana de la belleza. La gala final se emitirá en el programa “Esto es guerra”, a partir de las 7.00 p. m.

No es un secreto que las favoritas a quedarse con la corona del Miss Perú Universo 2022 son Alessia Rovegno y Tatiana Calmell del Solar. La competencia está pareja; sin embargo, la entrevista con Janick Maceta habría favorecido más a la actriz. Como se recuerda, hace poco se viralizó un video donde la rubia habla de lo que cambiaría en el mundo.

El ‘missólogo’ peruano Carlos Santa Cruz asegura que todo está entre Alessia Rovegno y Tatiana Calmell. “Hay seis candidatas en juego, pero ellas son las que más destacan. Son las más mediáticas y las más bellas físicamente. Tienen más proyección internacional, lo que se busca en un certamen mundial”, dijo en conversación con La República

El experto indicó que la entrevista con Janick Maceta no favoreció a ninguna. “Alessia habla bien el inglés, pero con la entrevista bajó un poco. Sé que la entrevista no es su fuerte. Estuve viendo sus redes sociales y noto que tiene un cansancio mental porque anda con el tema de su canción con su hermana. Se ve que está agotada”, precisó.

Santa Cruz asegura que la actriz que participó en la novela “Princesas” tampoco dio la mejor performance. “Yo la vi muy emocionada, aunque un poco nerviosa. Más se enfocó en hablar de Janick, esperé más de ella”, acotó.

El portal Missology King expresó su favoritismo hacia Tatiana Calmell. “Solo necesito verla brillar y demostrar que fue, es y será la mejor de la competencia, más allá del resultado final. Miss Universe es su certamen. Si le dan otro y acepta, tendrá todo el apoyo y demostrará ser la mejor reina de Jessica (Newton) 2022″, escribió en Instagram.

¿Qué opinan los ‘missólogos’ internacionales?

Mediante su canal de YouTube, Héctor Cermeño y su colega Óscar analizaron a las seis candidatas que este martes buscan convertirse en la nueva Miss Perú 2022. Ambos coincidieron en que Tatiana Calmell tiene más chances de quedarse con la corona de Yely Rivera.

“Con quien yo he conectado mucho y en ella veo a una Miss Perú es Tatiana Calmell. Me parece que es una reina de pies a cabeza y lo ha demostrado sin tener muchísimos seguidores o el apoyo desde el principio, así como otras candidatas. Creo que ha subido poco a poco en los escalones y ha llegado a la cima. Y esta competencia trata acerca de progreso, de empezar y subir, de elevarse. Y ella lo ha logrado”, expresó el experto.

“¿Por qué la elegí como mi ganadora? Simplemente, porque veo en ella a una Miss Perú, tiene una esencia muy linda, ese ángel, esa dulzura tan bella. También en escena es una fiera, es salvaje. Eso me demuestra que ella es versátil, no se queda con un solo lado de su ser. Eso es bonito: saber que una reina puede ser camaleónica. Si va al Miss Universo, sería una de las mejores latinas. Aunque la competencia de latinas está fuerte, debemos de admitir que esta mujer no pasaría inadvertida. Es momento de que Perú vuelva al top. Hoy en día, muchas chicas lucen plásticas y sus cirugías son notorias. Ella no. Es súper natural, me encanta eso de su rostro. Me encanta que ella es tan sencilla que la hace grande. Y esa grandeza es maravillosa”, añadió Héctor Cermeño.

En tanto, el dueño de la página Bellezas boricuas llenó de elogios a la actriz: “Tatiana es mi ganadora absoluta. Ella es una chica súper glamurosa. Tiene una seguridad increíble en la pasarela. Es muy carismática cuando está hablando. Siento que puede hacer un rol espectacular en el Miss Universo para Perú. Siento que es la que tiene que ir al Miss Universo este año (...) Es sencilla, pero súper hermosa. Es una chica que proyecta mucho. Puede llegar a un top 10, 5 o más lejos. Siento que si ella gana, sería una máxima Miss Universo”.

Tatiana Calmell tiene gran experiencia

Por otro lado, el equipo Top, de Venezuela, también dio a conocer a la posible ganadora del máximo certamen de belleza de nuestro país. “Y Miss Perú 2022 es Tatiana Calmell del Solar (...) Tiene a su favor su experiencia en los medios y en el modelaje. Además de tener un cuerpo divino y un aura de reina que llama mucho la atención. Ella tiene muchas cualidades y creemos que puede hacer un papel increíble como reina de belleza internacional. Y si la organización decide coronarla Miss Perú 2022 rumbo al certamen universal, le pueden sacar mucho provecho con el objetivo de devolverles un lugar en el top 16″.