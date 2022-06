¿Qué versiones manejan ‘Chorri’ Palacios y Ruth Medina sobre el ampay que protagonizaron?

Magaly Medina remeció la farándula nuevamente con su último ampay: el ‘Chorri’ Palacios besando y bailando con una anfitriona llamada Ruth Medina en una discoteca de Chiclayo, el último 6 de junio.

En el lugar también se encontraba el ‘Conejo’ Rebosio, quien fue captado con otra mujer en situaciones comprometedores; sin embargo, se conoce que exfutbolista tiene pareja. En esa línea, quien se animó a dar su versión de los hechos fue Ruth Medina. Esto, luego del comunicado que lanzó Roberto Palacios.

¿Cuál fue el ampay?

Antes de leer las versiones de ambas figuras, conozcamos los hechos. Magaly Medina anunció en su programa que le había llegado a su ‘chismefono’ la noticia de la infidelidad del ‘Chorri’ Palacios con una joven, en una discoteca de Chiclayo, en la madrugada del lunes 6 de junio. El exfutbolista ‘Conejo’ Rebosio también estaba en el lugar con otra joven y en las mismas circunstancias.

“Al parecer ellos son embajadores de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y se fueron a un campeonato de menores. Luego, por la noche estuvieron en una discoteca. Ahí, están con unas chicas”, comienza narrando.

La versión del ‘Chorri’ Palacios

Sus primeras declaraciones

Tras difundirse las imágenes comprometedoras, el exintegrante del Sporting Cristal, Roberto Palacios, conversó con las cámaras de Magaly TV y enfatizó que le “sembraron el ampay”. Además, aseguró que se “aprovecharon” de él y que ya conversó con su esposa Carla Quintana.

“La verdad, al final, tú sabes que me han sembrado. En realidad, tengo que darte mi descargo porque no voy a quedar así , como el malo de la película. Porque al final se aprovecharon”, fueron sus palabras.

Luego, sin asumir la infidelidad ni arrepentimiento, el ‘Chorri’ dijo que no se midió en la cantidad de alcohol que consumió aquella noche. “Fue una invitación. No sé cómo llegué ahí la verdad, pero ya está”.

Magaly Medina criticó la falta de mea culpa de Roberto Palacios e incluso mencionó que no se merece ser embajador de la FPF.

“Ellos, como exjugadores de fútbol, van en nombre de una federación, por cuestión de trabajo. No es que se vayan a juerguear o sacarle la vuelta a sus mujeres. No creo que eso forme parte de ser embajador de la FPF. La Federación debería de aclarar este asunto porque realmente es bien bochornoso”, aseguró.

El comunicado en el que acepta la infidelidad

Tras el cargamontón de la ‘Urraca’ y la prensa en general, Roberto Palacios emitió un comunicado donde admite haberle sido infiel a su esposa Carla Quintana y enfatiza que no se volverá a “involucrar en este tipo de actos”. Asimismo, aseguró que no conoce a la bailarina.

“Expreso públicas disculpas a mi esposa, a nuestros hijos, a mi familia y a todos los miembros de nuestra comunidad por las imágenes emitidas en un programa de televisión. Reconozco mi error al no haber establecido claros límites en ese momento . Debo indicar que estuvo mal, pero debo decir también que el asunto no fue a mayores”, escribió.

'Chorri' Palacios se mostraba muy enamorado de su esposa, Karla Quintana. Foto: Chorri Palacios/Instagram.

También criticó a Magaly Medina por deslizar que habría “ocurrido más cosas” aquella noche. “Lo que tampoco está bien es que el programa televisivo difunda las imágenes del incidente en una edición —dándole continuidad— como si este hubiera tenido mayor duración, insinuando, además, que ocurrieron más cosas esa noche, lo que descarto totalmente”.

El comunicado del ‘Chorri’ Palacios. Foto: captura Instagram

La versión de Ruth Medina

Ruth Niega haber sido un “choque y fuga” del ‘Chorri’ Palacios

La joven chiclayana de 28 años, tras ver las declaraciones de Roberto Palacios, no se quedó callada y viajó a Lima para conversar con Magaly Medina.

En primer lugar, dejó en claro que lo ocurrido no fue algo espontáneo, ya que conoce al pelotero desde hace cuatro años. Además, aseguró que mantuvieron una relación casual con dinero de por medio y que desconocía que el ‘Chorri’ estuviera casado.

“Yo no fui error de un día. Yo a él lo conozco hace cuatro años. Él me dijo que no estaba con su mujer y me dijo: ‘Ven, gorda, quédate’ para tener intimidad (...). No puede ser tan caradura para verme la cara de tonta al decir que me conoce de un día”, sostuvo.

Ruth Medina reveló que el ‘Chorri’ Palacios la visitaba 2 veces al mes

En otro momento, mencionó que Roberto Palacios siempre fue muy romántico con ella y cada vez que la visitaba su familia tenía conocimiento.

“Él siempre iba a recogerme a mi casa y me trataba como una reina. Venía dos veces al mes, cuando hacía sus eventos en Chiclayo ; solo se quedaba dos días y una noche, esa noche aprovechaba en verme, estar conmigo”, contó.

Cuando empezaron a salir, Ruth Medina se enteró de que el exfutbolista seguía casado. “Cuando yo empecé a estar con él, pasando los besos y abrazos, comencé a investigar y le reclamé qué pasaba ahí, sobre su familia y su mujer hace más de un año. Estuvimos dos años. Luego, cambié de número”.

La noche del ampay

Ruth Medina aseguró que no supo nada de Roberto Palacios durante un año. En tanto, en la madrugada del 6 de junio, todo cambió luego de conversar con el deportista. Según indicó, el ‘Chorri’ le aseguró que ya se había separado de su esposa y que, por ello, no tenía problemas de verse en público con Ruth.

“Me decía ‘Ruth, aquí hay bastante gente, cualquiera nos puedes ver o grabar. A un hombre soltero nadie lo va a grabar, yo soy soltero’”, recordó. Por esto, la chiclayana se volvió a ilusionar.

Asimismo, le comentó a Magaly Medina que él la llamaba ‘corazón’, le quería enviar dinero para que comprara lo que deseara, también le pagaba los pasajes de viaje. Incluso, una vez se hospedaron en el “mejor hotel de Chiclayo”, según contó.

El ‘Chorri’ Palacios le escribió a Ruth Medina después del ampay

Al final de la entrevista, Magaly Medina emitió la última conversación que tuvo Ruth Medina con Roberto Palacios, a modo de prueba de su vínculo. Incluso, en una parte, el ‘Chorri’ le pide a la bailarina que no hable con la conductora.

“Ellos quieren que digas cosas que no pasaron por vender. No caigas en su juego. Solo dije que me habían sembrado porque tu amiga me grabó”, le escribió Palacios. “Me duele mucho, de tanto tiempo que me conoces, nunca pasó eso”, le responde ella.

“Mañana te llamo, ok. Tranquila, vamos a ver cómo hacemos para aclarar las cosas. Ya me imagino que la gente de Magaly está queriendo entrevistarte y buscar más cosas para jodernos más. No caigas”, se lee en el chat por parte del deportista.

También dijo que, en el tiempo que estuvieron distanciados, Roberto Palacios intentó acercarse a su hermana.

¿Qué responderá el exfutbolista antes las declaraciones?