Marco Romero y la historia de cómo creó “Porque yo creo en ti” en solo 5 minutos

¡Un solo corazón late este día! Miles de compatriotas se preparan con el fin de presenciar el repechaje de Perú vs. Australia para intentar clasificar al Mundial Qatar 2022. “Porque yo creo en ti” será uno de los himnos que se escuchará retumbar en las voces de los peruanos en estos momentos decisivos, sin embargo, no muchos conocen la historia detrás de esta canción.

El compositor Marco Romero fue quien escribió este tema y lo publicó en 2013. Obtuvo éxito desde el primer momento y ha recibido varios elogios por los sentimientos que esta melodía genera en los peruanos. Te contamos todos los detalles de su creación en esta nota.

“Todos estamos aquí detrás de un sueño, que nuestra bandera esté nuevamente colocada en un mundial", dijo Marco Romero. Foto: Marco Romero/ Prensa

¿Cómo nació el tema “Porque yo creo en ti”?

El cantante criollo Marco Romero compuso la canción en una época en la que los peruanos no estaban satisfechos con el rendimiento de la selección. “Apareció cuando nadie creía en el fútbol peruano y se apoderó de la gente , de poder voltear esta falta de credibilidad. Todos nos fuimos en un solo camino, de darle la oportunidad a los demás, de creer en ellos, de apoyar, de dar la confianza y confiar en el otro”, dijo a Infobae.

Fue inspirado en uno de los artistas criollos más importantes del siglo XX. “La frase nació también porque en ese momento había conocido a Óscar Avilés, que creía tanto en el país, inclusive su lema ‘Primero Dios, segundo mi patria y tercero mi familia. ¡Que viva el Perú!’, ponía a la bandera y al escudo antes que a sus hijos; es algo que a mí me rompió el esquema”, dijo al programa “Cuéntamelo todo”.

“Cuando compongo la canción, él fue una de esas imágenes que aparecieron para iluminar este momento que en realidad es mágico porque fueron cinco minutos de lucidez y apareció la frase ‘Porque yo creo en ti’. La repetí armónicamente y funcionaba, y mi hijito que estaba a mi costado la cantó, tenía tres años y medio, la repitió inmediatamente y dije ‘bueno, esto queda’”, agregó Marco Romero.

Luego narra cómo el tema despegó hasta convertirse un himno. “Al día siguiente la cantamos en la federación y esta historia nunca más fue mía porque ya la canción se fue sola. Para mí es lo más importante que ha pasado hoy en día en mi carrera”.

Sergio Markarián designó la canción como un “Lema de fe”

En aquella época, Sergio Markarián era el entrenador de la selección peruana, estuvo al mando por tres años y casi logra que la Bicolor llegue a campeonar en la Copa América 2011.