El modelo Mario Irivarren fue captado bailando salsa con una misteriosa mujer. Este video fue subido por Samuel Suárez en su cuenta Instarándula. Actualmente, el chico reality se encuentra en Ibiza luego de estar en el ojo de la tormenta por su fallida relación con Vania Bludau y tras ser acusado por agresión.. Una de las ‘ratujas’, seguidora del periodista, colocó lo siguiente: “Samu mira, Mario se divierte en Ibiza”, manifestó.

Ante lo sucedido, Samuel no dudó en manifestarse. “Seguro está en modo ¿quién es Vania? De vivir romance tóxico a profesor de baile de rubia” , mencionó muy sarcásticamente.

Mario Irivarren se defiende de las acusaciones de Vania

El modelo Mario Irivarren mencionó que él se había mantenido al margen sobre su antigua relación con Vania Bludau, pero indicó que ya no iba a quedarse callado y, por el contrario, se encargaría de demostrar su inocencia.

“Vuelvo a aclarar que eso es falso, tengo un carácter fuerte y puedo llegar a ser explosivo, condición que vengo trabajando a consciencia, y otra cosa es que me acuse de maltratador, como Vania ha querido mostrar. Esos hechos jamás ocurrieron. Jamás he ventilado detalles de mi vida privada, pero todo tiene un límite, lo único que quiero es limpiar mi imagen de todo el daño que me han hecho y no pienso parar hasta que así sea”, aseguró.

Mario Irivarren se encuentra molesto con Vania Bludau

El empresario Mario Irivaren no ocultó su molestia con Vania Bludau por las indirectas que viene haciendo a través de redes sociales, donde involucra a su familia.

“A estas alturas, ustedes mismos ya están viendo cómo es Vania con las cosas que publica en sus redes sociales, que no tiene el más mínimo reparo de decir lo primero que le sale por la boca, acusarme sin pruebas y difamarme. No tiene problemas en insultarme, minimizarme y llamarme ‘bueno para nada’. No tiene el más mínimo respeto para meterse con mi familia que nada tiene que ver aquí” , manifestó.