Luis Fonsi: “En mis letras mantengo una línea de respeto”

A esta hora, Luis Fonsi ya debe haber amanecido en Lima para un reencuentro con su público, que lo tiene entusiasmado. Tanto así que hace unos días le dedicó una canción a la selección de fútbol. El famoso colombiano se presentará el miércoles en el Arena Perú (costado del Jockey Plaza) como parte de su gira Noche Perfecta donde presentará ‘Ley de gravedad’, su single que grabó con Cali y El Dandee y que ya supera los cinco millones de reproducciones en su canal de YouTube.

El álbum trae canciones rítmicas, discotequeras y románticas. ¿Qué has estado explorando para este disco?

De hecho, me encanta la palabra exploración, no la había usado, me encanta y para mí es eso: la música es explorar, viajar, probar, ser libre y tratar de juntar ingredientes que algunas veces la gente no piensa en unir. Colaborar con artistas de diferentes géneros, fusionar estilos, instrumentos, ritmos que normalmente no se fusionan, dejándose llevar por la inspiración sin tener miedo de expresarse. Yo soy un artista inquieto en el sentido de que no me quedo en un solo estilo marcado, soy romántico, soy melódico, soy cantante, me gusta interpretar, me gusta hablarle y cantarle al amor, le canto a la mujer. Eso no va a cambiar. Soy muy cuidadoso en mis letras, algunas más sexuales que otras, otras más poéticas, pero siempre mantengo una línea de respeto y una dirección, pero a la hora de producir, pues soy inquieto y me gusta hacer cosas acústicas y románticas y a la vez cosas ruidosas y fiesteras porque como persona soy así, soy tranquilo y alborotado, soy alegre y serio y al final la música representa quienes somos.

Y como artista inquieto, imagino, no tienes límites. ¿No te negarías a ningún género?

No hay un libro de reglas. No pienso tanto en lo que quiero o no quiero hacer antes que exista la canción. La canción dicta dónde quieres ir. Es como cuando te pones la ropa y la miras por fuera. Yo me pruebo la ropa y si me queda bien, me la pongo. No sé si me explico. La canción te tiene que quedar. Obviamente lo que yo escribo nace de mí y me va a quedar bien porque yo en el proceso de la composición me voy asegurando que sea algo donde me sienta cómodo. Cuando me invitan a una colaboración, cuando ya de repente no nace de mi puño y letra ese comienzo de la canción, pues allí uno tiene que decir : “Bueno, déjame ver si yo me siento cómodo haciendo este tipo de género”. Así que no hay reglas.

Has hablado que eres respetuoso con tus letras. Por otro lado, las letras del género urbano son muy criticadas.

Pienso que el arte es arte, que cada artista debe tener derecho a expresarse a su manera. Como padre tengo mis gustos, como oyente tengo mis gustos, hay cosas que me gustan más que otras, pero el arte es arte y jamás voy a opinar de cómo se expresan otros artistas.

La canción ‘Girasoles’ habla sobre el alzheimer, de las personas que se ‘van’ paulatinamente.