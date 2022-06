Quién es Maryori Morán, la modelo que busca derribar el racismo en el Miss Perú 2022

¡Rumbo a la final del Miss Perú 2022! Son seis las participantes que anhelan representar al país en el Miss Universo, una de ellas es Maryori Morán, una joven que cuenta con una historia de superación y busca inspirar a niñas de bajos recursos a que no paren de luchar hasta cumplir sus metas.

Con tan solo 21 años, Maryori logró deslumbrar por su talento y belleza, logrando impresionar a la misma Jessica Newton. Es su segunda vez participando en este concurso.

¿Quién es Maryori Morán?

Viene del distrito de Villa María del Triunfo, específicamente de la zona de Nueva Esperanza. Su constancia y determinación, junto al apoyo de su madre, la ayudó a seguir su sueño en el rubro de la belleza, ignorando los episodios de discriminación y los prejuicios.

“Soy de Nueva Esperanza, pasando el Terminal pesquero en Villa María del Triunfo. Soy una mujer valiente, luchadora, que está detrás de sus sueños y que no le importa el lugar de donde provenga. Siempre estoy con los que estuvieron conmigo desde mis inicios”, revela en una entrevista a Trome.

Maryori Morán tiene 20 años y es una de las seis finalistas del Miss Perú 2021. Foto: Maryori Morán / Instagram

Maryori Morán no tenía pensado convertirse en modelo

Maryori Morán no solo es modelo, sino también estudia para convertirse en arquitecta. Actualmente, se encuentra en el quinto ciclo de la carrera en la UTP. Su vida también estuvo ligada, antes de la pandemia, al deporte, específicamente al vóley, al igual que su colega Flavia Montes.

Su aventura en el modelaje comenzó cuando su madre la inscribió en un casting sin saber cómo esta decisión cambiaría su vida. El primer gran logro fue convertirse en Miss Perú Lima Sur 2021 y luego alcanzó el top 10 del Miss Perú 2021.

Maryori Morán inició su carrera en el voleibol a los 14 años. Foto: Miss Perú organización / Instagram

“En el mundo del certamen recién tengo un año y medio, fue a través de un casting que me metió mi mamá porque yo antes jugaba vóley , por motivos de la pandemia dejé de jugar. Era algo nuevo, la primera vez me fue fatal, no te voy a mentir, pero soy determinada y me gustan los retos. Eso me enseñó el vóley, la constancia y la determinación. Estoy muy orgullosa de mí”, recuerda.

Vivió en carne propia el racismo

Maryori Morán fue víctima de discriminación desde la infancia en el colegio, sin embargo, el apoyo de su familia la ayudó a superar estos episodios y convertirla en la persona que es ahora.

“En mi colegio me discriminaban por ser morena , fue un proceso duro, pero con el amor de mi familia he salido adelante, siempre los pongo en primer lugar a ellos. Cada vez que paso etapas del Miss Perú, me ayudan a darme cuenta de que los comentarios están de más”, narra.

Maryori Moran, Miss Perú Lima Sur, actualmente estudia la carrera de Arquitectura. Foto: Miss Perú / Instagram

Ser candidata en un certamen de belleza “no es fácil”

Maryori Morán enfatiza que significa un arduo trabajo ser candidata para el Miss Perú, ya que el perfil debe ser de alguien que sepa desenvolverse ante las cámaras más allá de la belleza.

“Pensé que era fácil, la gente cree lo mismo porque nos ve y dice ‘¡Wow! Para ser una reina solamente tienes que ser bonita y posar’, pero no. Conlleva preparación física, tenemos clases de oratoria, pasarela, estamos en la oficina todo el día hasta terminar las actividades. Si no eres constante, no llegas a ningún lado”, sostiene.

A dos días de conocerse quien será la Miss Perú 2022, Maryori Morán envía un mensaje a todas las jóvenes como ella: que tu lugar de origen no te define y que puedes llegar tan lejos como te lo propongas.

Maryori Morán fue coronada Miss Perú Lima Sur 2021 y ahora es una de las seis finalistas en el Miss Perú 2021. Foto: Maryori Morán / Instagram