Los Polinesios sobre la posibilidad de cerrar ciclos: “Es una decisión que vamos a tomar”

Los Polinesios, el trío de youtubers integrado por los hermanos Leslie, Karen y Rafa Velázquez, celebran sus 10 años en internet con un nuevo show musical. Llegan a Lima el próximo mes de octubre como parte de su gira ‘Jump World Tour Evolución’. Esta podría ser una de sus últimas presentaciones en vivo antes de un posible fin de su carrera.

A lo largo del tiempo los influencers mexicanos han sufrido altos y bajos; sin embargo, han podido superarlos gracias a la fuerte conexión que mantienen y la motivación que sus millones de seguidores les dan.

Los Polinesios presentaron sus muñecas Barbie inspiradas en el estilo y personalidad de cada uno. (foto: YouTube)

Durante la organización de esta gira tuvieron una crisis, que los obligó a pausar actividades por un corto tiempo. Esto fue revelado en el documental de Disney Plus “Polinesios Revolution”. Para ellos, la fama les llegó repentinamente y hubo momentos donde no podían tenerla controlada.

En entrevista con La República, hablan de dicha etapa, cómo la están afrontando y si han pensado en seguir haciendo contenido en sus plataformas digitales.

PUEDES VER: Rafa Polinesio planea ser papá y tener 7 hijos

¿Cuál creen que es el propósito, o qué buscan transmitir, ya no con los videos que realizan, sino con el nombre que han creado?

Karen: “Plática Polinesia” siempre ha querido que el mundo sea un lugar bueno para todos los seres humanos. Nosotros, ahí hemos encontrado la manera de expresar todo lo aprendido; podemos compartir los valores que nos han inculcado para una vida plena y feliz. Trabajamos en conjunto para que todo funcione y seamos felices. (...) Es el sitio donde se cocinan nuestros sueños.

¿De qué manera les ha cambiado la vida? ¿Temen que en algún momento acabe?

Karen: Lo hemos pensado, y al final es una decisión que (algún día) vamos a tomar . El proyecto ‘Jump’ nos da esa chispa para continuar. Es una forma de inspiración para poder seguir haciendo cosas. Esto nos hace feliz, y por eso continuamos.

Las personas crecen, algunas se comprometen, forman una familia, otro rumbos. ¿Cómo se ven de aquí a algunos años?

Leslie: Me veo en unos años creando música y entretenimiento. No se si sea totalmente digital, pero de que estaremos en las vida de las personas, sí.

Rafael: Igual tenemos proyectos que nos permiten estar en contacto con las personas. Queremos crear productos, líneas de cosas… no puedo hablar mucho, pero queremos ser parte de la vida de las personas.

Karen: Ellos nos han visto crecer, estamos 10 años haciendo contenido y no somos los mismos de antes.

Foto: Instagram Rafa Polinesio.

En estos 10 años bajo el ojo público, ¿cómo han lidiado con los ataques de odio, de haters o de personas que solo buscan desprestigiar la imagen de alguien?

Karen: Cada uno tiene su forma de lidiar con eso. Teniendo bien claro quién eres, el hate no es algo que te pueda afectar. (...) Mientras sepas quién eres, va a ser difícil que estos comentarios te lleguen. Y si te lo crees, hay que trabajar un poco más. Es algo divertido leer el hate.

Leslie, sabemos que al ser una figura pública hay una carga mediática, sacrificios, y hay momentos en que uno piensa “ya no más”, eso lo expresaste en el documental de Disney plus, ¿cómo lo estás afrontando?

Leslie: Una de las cosas que nos ha ayudado es la comunicación. (...) Escucharnos como hermanos nos ha ayudado mucho a saber y decir ‘ok, esto no queremos hacer, entonces hagamos algo que nos guste’. Lo que hay en esta familia es amor y sabemos que nuestra relación como hermanos será primero antes que cualquier cosa. Nunca haremos algo que nosotros no queramos . En el documental (de Disney plus) mostramos una crisis fuerte. Lo que hicimos fue parar un poco, volver a replantear cómo hacemos las cosas, qué queremos y si queremos seguir. Es algo real, queremos seguir juntos en este camino que se llama vida. Alguno que otro tenga cosas o proyectos, tenemos esa libertad de hacerlo. Polinesios seguirá por siempre.

¿Hablar abiertamente de su vida privada pudo haber significado un riesgo en su camino de sumar seguidores?