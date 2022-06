En 2021 apareció un nuevo personaje en la pantalla chica, se trató de Alejandro Pino, el nuevo jale de “Esto es guerra”. Si bien no permaneció mucho tiempo en el reality, logró hacerse notar por las polémicas con Elías Montalvo y por ser involucrado sentimentalmente con Adolfo Aguilar.

En esta nota te contamos más sobre el popular ‘Chocolatito’, quien logró ingresar a uno de los programas de entretenimiento más importantes de la TV peruana por un concurso de tiktokers.

¿Quién es Alejandro Pino?

Alejandro Pino transportó su pasión por el baile a la plataforma TikTok y rápidamente acumuló cientos de seguidores, sin saber que esta aplicación le abriría las puertas a la televisión.

Pero antes del gran salto, recordemos sus inicios. Pino es un joven de Maracay, Venezuela, de 23 años que llegó al Perú en el 2017. Era estudiante de Medicina hasta que llegó la crisis política y social, lo que lo llevó a emigrar forzosamente a Perú en busca de un mejor futuro.

Alejandro Pino, más conocido como 'Chocolatito', empieza su carrera musical con agrupación salsera. Foto: composición Instagram

Empezó trabajando en varios oficios como mesero, cajero o en ventas. “Lo mejor que se me ha dado son las ventas, he vendido máquinas para gimnasio”, dijo en una entrevista con “Magaly TV”. Pero no fue hasta que se topó con Arturo Chumbe, quien vio potencial en él, y lo invitó a participar en un casting para su equipo de baile.

Se convirtió en el bailarín de la ‘Faraona de la cumbia’ Marisol, también trabajó en los shows navideños de Mayra Goñi y de bailarín en el concurso de baile Divas de “Esto es guerra”.

Su paso por “Esto es guerra”

A inicios de pandemia comenzó a crear más contenido para redes sociales, realizando populares coreografías y así es como logró ingresar a la secuencia de “Esto es guerra”: Guerra del TikTok. En este concurso también estaba Elías Montalvo.

Al final, se le presentó la oportunidad de convertirse en ‘guerrero’ y así fue como logró abrirse camino en la farándula, convirtiéndose en el ‘Chocolatito’. Cabe resaltar que solo formó parte de “Esto es guerra” por ocho meses, al sufrir una fuerte lesión al caer de una altura de casi dos metros a una piscina en un juego de altura, viéndose obligado a retirarse.

“Mi ingreso a ‘EEG’, me cambió la vida. Yo siento que se me presentó la Virgen, pues como saben, yo tuve que emigrar de Venezuela por la crisis que se vive allá. Cuando llegué a Lima, trabajé en un hotel, pero por la pandemia tuve que salir. Luego, integré un elenco de baile, aunque no soy bailarín profesional, pero siempre me encantó el arte. Estaba preparando mi viaje a Francia, cuando me llamaron para participar en el concurso de TikTok, y aquí me tienen ahora, vistiendo la camiseta de los ‘Guerreros’”, comentó al programa.

¿Por qué se le vinculó con Adolfo Aguilar?

Todo comenzó el 2021, cuando “Amor y fuego” se percató de que Alejandro Pino y Adolfo Aguilar se mostraron en sus redes posando con los mismos perritos. “¿Qué hace el ‘Chocolatito’ con esos perritos? Qué lindos, serán sus mascotas. Qué ternura, qué cercanía”, dijo Rodrigo González a modo de broma.

Luego, ambos se encontraron en un evento y el presentador de “Yo soy” grabó un video junto a Alejandro Pino en el que recordaban ese suceso; sin embargo, negaban haber tenido algún tipo de acercamiento.

Todo cambió cuando Adolfo Aguilar ‘salió del clóset’ públicamente y comenzó a hablar de su vida personal, siendo en una entrevista con el canal “Soy Jackie Ford” donde confirmó haber tenido un romance con el ex chico reality.

“Salimos, no estuvimos. Salimos un tiempo, un buen tiempo en realidad. Es un tipo extraordinario, es un tipo lindo, talentoso. No lo voy a negar, creo que él tampoco lo niega. Estoy muy agradecido de haber salido con él”, reveló.

Luego dijo por qué no concretaron su relación. “Tuvimos nuestras diferencias y por eso dejamos de salir, pero lo quiero un montón. Es muy disciplinado, muy dedicado, muy chambeador. (...) Baila muy bonito y está riquísimo, para qué digo que no”.

Alejandro Pino en la actualidad

El popular ‘Chocolatito’ se mantiene activo en sus redes sociales, siendo sus principales plataformas Instagram y TikTok. También trabaja con marcas como la cadena de gimnasios Smart Fit. Asimismo, es amante de los viajes, en varias fotos se le ve posando en turísticos lugares como la Torre Eiffel en París, Francia; o en el Castillo de Almodóvar, Córdoba, en España.

Alejandro Pino cuenta con más de 50.000 seguidores en Instagram. Foto: Alejandro Pino/Instagram

A pesar de haberse alejado de la televisión, ha logrado crear vínculos con chicos reality como Angie Arizaga, Luciana Fuster y Paloma Fiuza. Incluso colaboró en los videos de María Pía Copello y se fue de fiesta con el productor de “EEG”, Peter Fajardo. Alejandro Pino no ha descartado regresar al programa de América TV.