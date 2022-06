Andrea Echeverri: “Uno tiene que ser testarudo y fiel a lo que cree”

Andrea Echeverri dice que seguirá creando “un mundo conceptual y estético” sobre lo que piensa: ir contra los estereotipos. Lejos de los escenarios por la pandemia, la feminista y artista inagotable se dedicó a la cerámica y a hacer un proyecto contra la violencia de género con canciones que llama “antiviolación”: “Ovarios”, “No se viola” y “Plañidera”. Ahora, la voz de “Bolero falaz” vuelve a Lima con Aterciopelados, mañana sábado 11 en el Teatro Leguía. “Nosotros llevamos como 30 años viajando, tocando y esa parada fue dura para todos. Ahora cada viaje es una fiesta, una celebración, una oportunidad”, nos dijo. La colombiana también fue animadora del reality “El destapabocas”, que reunió a artistas de diferentes disciplinas. “Disfruté mucho cambiar de actividad”.

Te has dedicado más al activismo, cosa que no sucede habitualmente por temor a las críticas. ¿Crees que has perdido seguidores?

Tienes razón, es superincómodo, uno siempre termina peleándose (ríe). Pero es que... con toda la música que está tan de moda, todo tan hipersexualidado, en un mundo donde violan mujeres y niñas todo el tiempo, es una cosa bien extraña, ¿sabes? No es la energía que este planeta necesita. Entonces, sí, aunque uno pierda seguidores, aunque me digan que uno está viejo, pues esa es la realidad y a mí me parece importante hablar de eso.

¿Este tipo de letras siempre hará daño, a pesar de que algunas mujeres las consuman o las canten?

A mí sí me parece porque la música es muy poderosa, la música te puede hacer sentir determinada sensación fuertemente. Entonces, yo no estoy de acuerdo en hacer eso porque no es una reivindicación de la libertad. Si fuéramos una sociedad respetuosa, pues ¡vale!, que cada uno diga lo que quiera, quítense la ropa y hagan lo que quieran. Pero la realidad es que hay cifras de violación y feminicidios que son reales. No estoy de acuerdo en que estén esparciendo esa energía. Yo creo que el sexo se debe mantener en un ámbito más íntimo.

Sin embargo, algunos dicen que va en contra de las libertades y que es lo que proponen las disqueras.

Sí, es que eso vende, ¿no? Y yo creo que ese es uno de los problemas de este mundo. Es el dinero finalmente el que decide, el que mueve, el que define, y eso es una tristeza.

Echeverri conforma Aterciopelados junto con Héctor Buitrago. Foto: PR Aterciopelados.

¿No te ha provocado hacer una canción como la de René Pérez a Balvin, o estás en contra del enfrentamiento?

Digamos que puede... no sé (ríe). Yo he escrito canciones como las antiviolación, que me parecen superimportantes. No creo que sea tanto escribir criticando a los demás, sino, precisamente, hacer las canciones que tú piensas que se necesitan. En el último disco escribí “Antidiva”, que es un poco mi posición.

Claro, dijiste que no quisiste ser estrella ni diva de la música.

Jamás quise. ¿Qué es ser diva? Finalmente es alguien que atrae, pero ahora se ha vuelto algo supersexualizado. Así que no creo que sea tanto el ponerme a criticar a alguien en específico, sino generar un cuerpo de canciones que hablen de lo que pienso del respeto, de la dignidad, de buscar lo femenino en otros lugares donde no sea la hipersexualización, de ir en contra del estereotipo. Creo que uno, en la música, tiene que ser fiel a lo que cree, en lo que piensa, ser testarudo y también ser lúdico. Yo me invento trajes que son superlindos, pero cuestionan el estereotipo.