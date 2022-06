Raúl Romero es uno de los conductores más queridos de la televisión peruana. Estuvo alejado por muchos años de la señal abierta; sin embargo, este 8 de junio fue presentado como jurado de “La voz senior”, lo que marcó su retorno a la pantalla chica.

Muchos lo recuerdan por ser animador “Habacilar” durante ocho años. Dicho espacio se dejó de emitir en 2011 para dar paso a “Esto es guerra”. A propósito del tema, repasamos el por qué se alejó de la conducción de realities.

Raúl Romero se alejó de "Habacilar" en 2011. Foto: Instagram

No obstante, Katia Palma salió al frente a aclarar que se venían cosas nuevas en el canal. Pese a ello, no se supo el verdadero motivo, hasta que Raúl Romero se pronunció ocho años después.

Raúl Romero responde por qué no vuelve “Habacilar”

En 2019, Raúl Romero rompió su silencio sobre el por qué cancelaron “Habacilar”. En una charla que sostuvo con Moloko Podcast, reveló la razón por la que dieron de baja al espacio del entretenimiento.

“El formato cumplió un ciclo. Creo que quienes a través de las redes me piden volver, muchos de ellos no me verían porque están chambeando y ya nos son ‘académicos’”, acotó el cantante y exconductor de televisión.

“Tengo claro que recuerden de mí son los highlight, los puntos culminantes”, añadió el recordado ‘Cara de haba’. No obstante, en 2022, el programa regresó con un renovado formato, pero sin su estrella principal.

El fracaso de “Esto es Habacilar”

En enero del 2022, regresó el programa concurso con Tracy Freundt, Thalía Estabridis y Roger del Águila como las figuras principales. El formato se fusionó con el de “Esto es guerra”, por lo que reunió a ‘guerreros’ y ‘combatientes’.

Sin embargo, a los pocos días de su estreno anunciaron su cancelación. Sus miembros no contaron, en su momento, por qué dejó de salir al aire de la noche a la mañana.

Fue Tracy Freundt quien habló del tema semanas después. “Era un público muy diferente, creo que sintieron ese malestar y lo plasmaron en comentarios, en hate. Sintieron que no dio la talla. Yo creo que los chicos esperaban el ‘Habacilar’ de hace años”, dijo en entrevista con Carlos Orozco.