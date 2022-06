Quién es Jorge Pazos, el DJ Hormiga que ahora trabaja con Magaly Medina

Uno de los elementos más importantes en un programa de espectáculos es la música, la cual ayuda a alegrar el ambiente o no, dependiendo del momento. Esto lo conoce bien Magaly Medina, quien conduce estos formatos desde hace más de una década; por ello es que el último 6 de junio, no pudo ocultar su molestia cuando vio que el DJ que contrató no habría hecho bien su trabajo.

El incómodo momento se dio cuando Magaly comentaba sobre Karol G tras sus conciertos en Lima; de pronto, se percató de que la música de fondo estaba baja y pidió que se subiera el volumen con una visible molestia. Este motivo fue suficiente para que el DJ Sergio Delgado renuncie y en su lugar ingrese DJ Hormiga. A continuación te contamos más sobre el nuevo ingreso al equipo de Magaly TV.

¿Quién es DJ Hormiga?

Jorge Pazos, mejor conocido en el mundo artístico como DJ Hormiga, es el nuevo jale de “Magaly TV, la firme”. En su primer programa, el 8 de junio, la conductora lo halagó: “Qué bonita música me han puesto, DJ Hormiga, muchas gracias ”.

Luego de este comentario, estalló la risa en el set de televisión, pero la ‘Urraca’ insistió estar contenta con el nuevo reemplazo de DJ Sergio Delgado. “¿De qué se ríen, están haciéndole bullying al DJ que acaba de llegar? DJ Hormiga ya conoce de televisión. Es que ustedes son bien tacaños a la hora de contratar, pero la contratación no depende de mí ni de mi producción”.

DJ Hormiga cuenta con vasta experiencia en los medios. Foto: DJ Hormiga/Instagram

DJ Hormiga trabajó en el programa "Dilo fuerte" bajo la conducción de Lady Guillén. Foto: DJ Hormiga/ Instagram

Este nuevo Disc-Jockey cuenta con una amplia trayectoria en el medio al haber trabajado en varios canales de televisión como Latina, Panamericana y ahora ATV, en programas como “Sábado con Andrés”, “Al sexto día”, “Dilo fuerte”, “La máscara” y el evento anual de la “Teletón”.

DJ Hormiga en "Válgame dios". Foto: DJ Hormiga/ Instagram

DJ Hormiga conoce figuras del espectáculo como Susan Ochoa, Mayra Goñi y Mónica Cabrejos. Foto: DJ Hormiga/Instagram

Aparte, presta sus servicios para varios eventos, como matrimonios, y los clubes Taberna Disco, Animal Salsa, One Club y Cuadiction Salsa, donde se han presentado figuras como Son tentación.

¿Qué dijo el DJ Sergio Delgado tras renunciar al programa Magaly TV?

Mediante sus redes sociales, Sergio Delgado publicó una serie de historias donde expresa los motivos que lo llevaron a renunciar del programa Magaly TV. “Quería comenzar agradeciendo a todas esas personas que se tomaron un minuto de su tiempo para enviarme palabras y mensajes bonitos. También a los que insultaron y mandaron cosas incoherentes Toda persona tiene un límite”.

DJ culpa a la producción de Magaly Medina por su renuncia. Foto: captura Instagram