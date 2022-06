Fernando Zevallos: “Hay que salir adelante y reconstruir”

La Tarumba regresa después de dos años, desde que se cerraron las salas de arte y entretenimiento por la pandemia. “No le tengo miedo a empezar de cero”, comentaba ayer Fernando Zevallos en la conferencia en la que presentaron el espectáculo ‘Eterno’, con trapecistas, malabaristas, humor y la música dirigida por Chebo Ballumbrosio. El director nos respondió que, aunque haya tenido que poner en venta uno de los locales, no se compara a iniciar sin el apoyo del público.

“Tenemos esta carpa que nos permite jugar, crear y darle rienda suelta a nuestras locuras”, nos dice por teléfono luego de escoger las escenas para la conferencia. “Es impresionante ver cómo el público, en todo este tiempo, ha estado mandando buenos deseos, fuerza, decían que nos esperan, que íbamos a regresar. Eso me fortalece y lo único que trato es de responder con gratitud”.

Los músicos de ‘La Digna’ preparan el repertorio con zamacueca, landó, marinera y vals. Pero también Zevallos dice que es inevitable que estas Fiestas Patrias tengan un significado diferente: “La crisis política está generando crisis económica y de educación, no podemos cerrar los ojos ante esto, pero tampoco queremos hacer un espectáculo duro. Queremos que sirva para motivarnos, poner en evidencia la fortaleza que tenemos”.

De hecho, cuando empezó la conferencia, sostuvo que iniciaba una temporada con “alegría y el coraje de salir adelante”. “El artista siempre tendrá una tarea, abordar la coyuntura. Tiene que poner el dedo en la llaga, pero en este momento es muy importante decirle a la gente: ‘vamos, juntos podemos salir de esto’. Ojalá ese mensaje lo entendieran las autoridades, los políticos, los responsables de menguar el dolor de la gente. Sobre todo, la salud emocional de los niños. ‘Eterno’ me parece un título que se ajusta a lo que sentimos: por un lado, es el dolor que tenemos, pero el ser humano tiene la capacidad de reinventarse y salir adelante, hay que hablar de eso y hay que reconstruir todo”.

Para el director de La Tarumba, aún existen contradicciones en la disposición de aforo al 100% para las salas. “Pero te dicen que hay que mantener un metro, por lo menos, de distanciamiento. Es una incoherencia”.

La tarumba regresa con nuevo show "Eterno". Foto: difusión

De otro lado, considera que los artistas están cumpliendo “una responsabilidad” porque “hay un vehículo de reflexión. Es importantísimo que las artes estén asumiendo eso, no solo como un ‘wow, podemos por fin volver a trabajar’. ¿Cuántos políticos están asumiendo esta posición?”, cuestiona.

Como respuesta a las críticas a varios de sus colegas por hablar de política, sostiene: “Nos tildan de vagos, nos dicen que nos la llevamos fácil, que no trabajamos. Pero bueno, siempre va a haber necios en el mundo (sonríe). La gente necesita expresarse y parte de eso es el arte, es por eso que muchas veces les tienen miedo a los artistas. Yo soy optimista, hay una crisis generalizada en el Perú, pero creo que la gente cada vez está tomando más conciencia y las autoridades tienen que entenderlo y tener mucho cuidado con eso, la gente ya no aguanta. Esto puede –si es que ya no está pasando– explotar en cualquier momento. Mientras tanto nosotros queremos ser felices y hacer felices al público”.

“Va a ser muy fuerte, un remolino, un huracán de emociones que, probablemente, nos va a dejar una lección”.