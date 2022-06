Camila Diez Canseco, hija de ‘Brad Pizza’, asegura que solo conoce a Lisandra Lizama por videollamada

Camila Diez Canseco, la hija del popular ‘Brad Pizza’, reveló detalles de su relación con Lisandra Lizama, quien se convirtió en su madrastra tras casarse con el empresario peruano Mauricio Diez Canseco el pasado 10 de abril en Cuba.

Según dijo, solo conocía a la cantante cubana por videollamadas. “Me cae bien. Ya le hemos dicho que venga a Perú para que conozca a la familia”, afirmó.

Asimismo, Camila Diez Canseco no dudó en señalar que veía a su padre “recontraenamorado”. A pesar de esto, no ocultó su desilusión cuando no la invitó a actuar junto con él en la película “Academia de sueños”.

“Yo lo llamé y le dije por qué no me llamó a mí”, dijo sobre la cinta que marca el debut actoral del dueño de Rústica y el de su esposa, Lisandra Lizama.

Camila Diez Canseco, madrina de Muñecas de la Havana

La influencer Camila Diez Canseco fue invitada a ser madrina del quinteto femenino de salsa Muñecas de la Havana. Ellas, a su llegada a Perú, el 8 de junio, se mostraron dispuestas a apoyar a la selección peruana en el repechaje para el Mundial Qatar 2022, que se disputará este lunes 13 de junio. Además, aseguraron ser fanáticas de Gianluca Lapadula y posaron con la bandera peruana.

Camila Diez Canseco, hija de ‘Brad Pizza’, fue llamada para ser madrina del grupo Muñecas de la Havana. Foto: Instagram

A diferencia de sus ahijadas artísticas, Camila Diez Canseco señaló que no piensa enamorarse de un futbolista: “Ese camino nunca lo voy a pasar. Me gustaría más un hombre de negocios, como para congeniar”.

En contraste, la integrante de Muñecas de la Havana Cecil Rivero afirmó que Edison Flores le robo el corazón: “Yo lo quiero para mí. Quiero a mi ‘Orejita’ Flores. Me enamoré cuando lo vi”.

Asimismo, las Muñecas de la Havana anunciaron el próximo lanzamiento de un disco. “Tiene 10 canciones variadas, como pop, salsa, romántico, es decir, todo”, sostuvo la popular Anita, de tan solo 19 años. De igual forma, no descartan poder lograr una colaboración con el grupo peruano Son Tentación, liderado por Paula Arias.