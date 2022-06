Iman Vellani: “Fue bueno tener a Brie Larson dándome la mano”

Marvel sigue ampliando su universo y estrena hoy su nueva serie “Ms. Marvel” (Disney+), la historia de Kamala Khan, una adolescente estadounidense musulmana, talentosa gamer y amante de la Capitana Marvel, quien un día descubre que, al igual que su ídolo del cómic, tiene increíbles poderes.

La encargada de su interpretación es la actriz Iman Vellani quien, al igual que su personaje, es fanática de los superhéroes especialmente de Los Vengadores. “Iron Man es mi favorito, soy fan de Tony Stark. Yo crecí con el MCU, está muy presente en mi vida”, revela la joven de 19 años en entrevista exclusiva con La República a través del Zoom.

Vellani, quien es de origen pakistaní, cuenta que ni bien fue confirmada para el personaje, recibió el apoyo inmediato de la actriz Brie Larson (Capitana Marvel). “Ella (Larson) me contactó ni bien obtuve el papel y fue muy fresco, simplemente me contó su propia experiencia porque éramos las únicas personas con traje de superhéroe. El resto eran extras o secundarios y te sentías muy sola en el set. Creo que fue muy bueno tener a alguien como ella dándote la mano, es el tipo de persona con el que el proceso es más llevadero. Te abre cosas, te abre buena vibra, estaba disponible para mí y a cualquier pregunta que tuviera”.

En la historia de Ms. Marvel, Kamala es una adolescente de 16 años, quien además de ser migrante, anda en pleno proceso de autodescubrimiento y no encuentra su lugar en la escuela, donde muchas veces sufre bullying y discriminación. En la vida real, la actriz no ha padecido nada de esto y se siente afortunada. “Yo crecí en un área medianamente diversa y nunca sentí que yo era menos que nadie por mi cultura, todo el mundo aceptaba bien mi origen y estoy agradecida por eso porque sé que no es el caso para todas las personas”, confiesa.

Sin embargo, de alguna forma admite que Kamala e Iman se parecen mucho. “Somos casi la misma persona. Hay mucho de ella en mí personalmente, de mis propias experiencias y dudas, además, los productores me motivaron a traer tanto de mi cultura como pudiera al personaje y usarla como recurso porque son experiencias que atravesé cuando tenía 16 años. Ellos en verdad querían que esta comunidad se enganchara con la serie y estoy agradecida de haber contribuido a ello”, agrega.

Iman Vellani reconoce que guarda similitud con Kamala Khan. “Somos casi la misma persona". Foto: Disney Plus.

Y aunque la serie promete convertirse en favorita, los fans más puristas del MCU han criticado los ‘nuevos poderes’ que tiene Kamala Khan en la serie. “Les diría a ellos: ‘piénsenlo de esta forma, las mismas personas que tomaron decisiones en ‘Avengers Edgame’, tomaron las decisiones en esta serie. No es simplemente alguien que puso algo en el chat y dijeron cambien sus poderes, sino que hay un pensamiento más profundo, una razón. Estos poderes que estaban en el cómic al menos ahora calzan con el universo que se están presentando en las películas, así que creo que han hecho un gran trabajo. Pero definitivamente hay muchas cosas que se han agregado al storytelling para apoyar (a Kamala) en su viaje de autodescubrimiento”.

Iman volverá a interpretar a Kamala en la película “Los Marvels” (2023) donde compartirá créditos otra vez, con Brie Larson. “Siento que va a ser una película muy chévere, el director ha hecho un trabajo increíble. Este es un ángulo interesante para las películas de superhéroes, le da una voz increíble al proyecto completo y trabajar con Brie Larson fue muy motivador y estimulante. Estar junto a ellos es muy empoderante, me emociona que los vean”.