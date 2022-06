Quién es Camila Heredia, la asistente de producción de “EEG” que renunció para ser una chica reality

El reality “Esto es guerra” se encuentra a semanas de la gran final y, por ello, los competidores se encuentran esforzándose al máximo para darle la victoria a su equipo. El 1 de junio se llevaron una sorpresa cuando descubrieron que habría un nuevo ingreso. Se trataba de Camila Heredia, una joven que ya formaba parte del programa, pero detrás de cámaras.

¿Cómo logró convertirse en una chica reality? Camila trabajaba como asistente de producción, aunque su sueño era poder competir. Este detalle lo notó el capitán de los ‘combatientes’. Sin embargo, ella no pudo quedarse por mucho tiempo. Conoce en esta nota quién es Camila Heredia y por qué solo duró una semana en “EEG”.

¿Quién es Camila Heredia?

A sus 26 años ha logrado crear una comunidad en redes sociales, especialmente en Instagram, donde cuenta con más de 30.000 seguidores. Es influencer y amante del deporte. Incluso creó talleres llamados Ponte Fit para impulsar el ejercicio desde casa y una alimentación saludable.

Camila Heredia es influencer e incentiva la vida saludable mediante el ejercicio. Foto: Camila Heredia/Instagram

Crea contenido casi a diario mediante sus historias, en las que muestra su rutina, y también le gusta conversar con su público. Asimismo, también es madre, por lo que publica varias fotos en compañía de su pequeño.

Cuenta con experiencia en la televisión al haber participado en el extinto reality “Comando” en 2020 para Viva TV, el cual estaba bajo la conducción de Poly Ávila y Diego Chávarri, exchicos reality. El último trabajo que se le conoce es uno como asistente de producción en “Esto es guerra”, aunque por una semana se convirtió en parte del equipo de los ‘combatientes’.

Camila Heredia formó parte del reality "Comando" bajo la conducción de Poly Ávila y Diego Chávarri. Foto: Comando/YouTube

Su paso como ‘combatiente’ en “Esto es guerra”

Rafael Cardozo, capitán de los ‘combatientes’ se percató del esfuerzo de Camila Heredia y sus ganas de formar parte del equipo y por ello hizo un pedido durante uno de los programas, el cual fue sumar a la joven como parte del equipo. Él había visto su rendimiento en el reality “Comando”.

“Hay una chica acá en producción a la que vi probando juegos, y compite muy bien. ¿No podría ponerla a ella mientras me trae a alguien? Estoy hablando de Camila. Esta chica compite. Me informé, además, que ha estado en un reality y hace una buena definición”, expresó.

Al final, la producción aceptó, pero no sin que antes Renzo Schuller precisara que, si daba este paso, ya no podría retomar su puesto como asistente de producción. Esto no detuvo a Camila.

“Estoy en una decisión difícil porque es mi trabajo, me dedico a esto (producción) (…). Tengo miedo, pero soy una mujer de retos y, si llegó esta oportunidad, no la voy a dejar pasar”, expresó la joven de 26 años, para después ser vitoreada entre los demás chicos reality.

Camila Heredia no se arrepiente de haber aceptado formar parte de los 'Combatientes'. Foto: Camila Heredia/Instagram

Camila Heredia fue eliminada de “Esto es guerra”

Así fue como el 1 de junio empezó su participación en “EEG”, con altas expectativas. Incluso logró obtener gran aceptación del público, pero todo terminó ayer, 7 de junio, al estar en fase de eliminación. Fue una de las sentenciadas junto a Rosángela Espinoza; lamentablemente, no tuvo los votos suficientes y fue eliminada.

Camila Heredia era asistente de producción en "Esto es guerra". Foto: Esto es guerra/captura

Sus compañeros se acercaron para consolarla y así Camila Heredia dio su último mensaje. “Quiero agradecer a mi productor, a toda la producción, a todos mis compañeros que me apoyaron en esta decisión tan loca, y al público que me demostró todo su cariño”, expresó.