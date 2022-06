El conocido ‘Rey de los huevos’ y esposo de la actriz Karla Tarazona, Rafael Fernández, ha dado una advertencia a Leonard León para que deje que sus hijos puedan viajar a Estados Unidos a fin de que el cantante pueda encontrarse con ellos. El empresario ha alegado que su mujer es quien lleva la carga familiar de los hijos que ella tuvo con León cuando ambos eran pareja. Como se sabe, la figura televisiva tuvo entredichos con su expareja, ya que este insultó a su esposo.

Leonard León resta importancia a los comentarios de Rafael Fernández. Foto: composición/ Jessica Merino/URPI-GLR/ Rafael Fernández/Instagram

“Karla lleva todo el peso encima. Trabaja en el día, trabaja en la noche; y eso es lo que fastidia porque nos encontramos en la condición de llevarnos a los chicos de viaje, y tenemos que cohibirnos porque vienen los problemas”, señaló el hombre de negocios.

¿Qué le dijo el ‘Rey de los huevos’ a Leonard León?

Fernández ha mostrado su molestia por el comportamiento que tiene el cantante: “A mí me da cólera, porque digo (Leonard) no quiere estar presente, no quiere dar nada. ‘¿Para qué te vamos a obligar? Ok, no lo hagas, pero déjanos hacer lo que queremos hacer porque estamos buscando el beneficio de los chicos, no hacerles un daño”, declaró.

El empresario indicó también que, si Leonard quiere estar ausente, debería serlo “al 100%”, y no decidir sobre los hijos que él tuvo con la otrora actriz cómica.

León y Tarazona iniciaron su relación en 2008, cuando este era el principal vocalista y líder del Grupo América. Tiempo después, ella decidió formar un vínculo sentimental con el cumbiambero Christian Domínguez, quien ha tenido varias parejas en su haber. Inclusive, ambos llegaron a conducir juntos el recordado programa matutino de ATV “Hola a todos”.