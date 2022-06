¿Qué fue de Fiorella Alzamora, la exesposa de Reimond Manco que encontró el amor en Europa?

Fiorella Alzamora comenzó a ser noticia dentro de la farándula peruana tras ser vinculada con el futbolista Reimond Manco en diciembre del 2011. Su romance nunca fue visto como algo duradero, pero, a los pocos meses de confirmar su relación, el ex ‘jotita’ sorprendió a todos al pedirle matrimonio. Sin embargo, el vínculo solo duró hasta el año siguiente en medio de polémicas por maltrato.

Tras la separación, la modelo continuó su vida dentro del mundo del espectáculo y hasta participó de algunos programas de competencia. No obstante, el destino le tenía preparados otros planes.

Conoce qué ha sido de la vida de la modelo que dejó su vida en Perú y decidió mudarse a Suecia, país donde conoció a su nuevo amor.

Su relación con Reimond Manco

Fiorella Alzamora y Reimond Manco tuvieron una polémica relación desde finales del 2011 hasta marzo del 2012. De acuerdo a la información de aquella época, ambos fueron captados por primera vez saliendo de una discoteca miraflorina a altas horas de la noche, el 23 de diciembre del mismo año.

Tras algunos meses de noviazgo que tuvieron escándalos por agresión, el exseleccionado de Perú selló su amor con la modelo frente al altar con una ceremonia privada en Cajamarca.

Fiorella Alzamora y Reimond Manco se casaron en 2011. Foto: archivo

Para ese tiempo, Fiorella y Reimond ya eran noticia de todos los días, pues habían tenido varios enfrentamientos públicos. La entonces joven señaló en reiteradas ocasiones que su pareja tenía problemas con la bebida, motivo por el que constantemente discutían y hasta en una oportunidad terminaron en una comisaría.

Además, en una reciente entrevista para el canal de YouTube de Shirley Arica, declaró que fue obligada a casarse y por eso su matrimonio solo duró seis meses. “Me obligó. Te juro, me obligó. Fue una cuestión a presión, y a presión no funciona nada (...) seis meses duré ”, aclaró.

Fiorella Alzamora se vuelve a comprometer

Luego de dos años de sólido romance con un empresario norteamericano, Fiorella Alzamora anunció mediante redes sociales que su novio le propuso matrimonio. Aunque siempre ha preferido mantener su relación alejada del foco mediático, no pudo evitar compartir la noticia con sus seguidores.

“ Sí!!! Yes, i do! ¡Me puedo morir! ¡Sorpresas! El hombre más maravilloso del mundo me encontró y me pide que me case con él ”, fue el mensaje que acompaña la foto de un anillo de compromiso.

Fiorella Alzamora se comprometió con empresario estadounidense. Foto: Fiorella Alzamora/Instagram

El segundo matrimonio de Fiorella Alzamora

Siguiendo esta línea, en mayo del 2017 fue captada vestida de blanco por las cámaras de distintos medios de comunicación para unir su vida en matrimonio con su ahora esposo. “Bueno, llegó el momento. Ahí voy, mi amor. Gracias por ser el hombre más maravilloso que existe en el mundo”, expresó.

Sin embargo, como en todo matrimonio, no todo es color de rosas y a menos de un año de casados, la modelo comentó que estaba separada de su pareja. “Estoy separada hace solo unos mesecitos ya. Es que así soy yo, me voy a casar como Elizabeth Taylor, unas siete veces”, contó.

Fiorella Alzamora se casó por segunda vez. Foto: Fiorella Alzamora/Instagram

Pese a ello, pudieron resolver sus problemas y en mayo del 2022 celebraron cinco años de casados y siete años de relación.