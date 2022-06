Magaly rechaza a Alessia Rovegno para el Miss Perú: ¿quién es la candidata ideal para la conductora?

Magaly Medina ha expresado su opinión sobre la participación de Alessia Rovegno en el Miss Perú 2022. A pesar de que la hija de Bárbara Cayo se ha posicionado como una de las favoritas, la conductora de televisión afirmó que la modelo no está preparada para ser una reina de belleza.

De hecho, durante la emisión de “Magaly TV, la firme”, la presentadora aseveró que hay chicas mejor preparadas que la modelo que podrían ganar el certamen. Esto lo mencionó luego de ver la pasarela de modelos y escuchar las respuestas de Rovegno.

“Le falta prestancia a la hora de caminar, no se parece a Janick Maceta cuando camina. Yo, realmente, la veo de una belleza bastante normal, es guapa, pero no es una belleza extraordinaria. Yo creo que le falta y mucho. Cuando la entrevistaron, no sabía ni hablar, no sabía salir bien de la situación, seguramente está acostumbrada a que todo se lo pauteen. Prepárenela un año o dos años más, pero no está preparada para hacerlo aún”, mencionó.

Asimismo, comentó que la belleza de Alessia no es “tan resaltante” como muchos señalan. “Su belleza no transmite, hay personas que pueden ser menos bellas, pero que transmiten un encanto especial. Esta chica es bella y punto. Como bellas, hay muchísimas mujeres (...) Las demás candidatas han desaparecido. Todo porque es la hija de Bárbara Cayo, ¿y a quién le ganó ella? ¿Qué hace, aparte de hacer TikTok?”, prosiguió

¿Quiénes son las candidatas favoritas de Magaly?

Magaly Medina expresó que para ella hay dos candidatas que sí deberían llevarse la banda del Miss Perú 2022 para representar al país en el certamen mundial de belleza. Se trata de Tatiana Calmell del Solar y Flavia Montes, quien es su favorita antes que todas.

“Nuestra favorita es la voleibolista. La guapa de los ojos verdes. Es un tipo peruano, ojos claros, la piel morena, el pelo ensortijado. Es una belleza esta chica. Ella es morena, los peruanos también somos morenos. No somos gringuitos, no somos argentinos ni chilenos. Esa es una auténtica belleza peruana, con sangre chinchana seguramente. Sabe caminar, habla bien, es bellísima”, resaltó Magaly Medina.