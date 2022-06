Billy Idol en Lima para “The Roadside Tour”

Billy Idol, una de las principales figuras de la música, vuelve a Sudamérica y tocará por primera vez con su propia banda en Perú, así lo confirmó la productora de los conciertos de The Cure, Depeche Mode, Erasure y Echo & the Bunnymen en Lima. “Ha confirmado su esperado primer concierto en Lima el 4 de setiembre en el Arena Perú, como una de las paradas de su gira The Roadside Tour”, se lee en el comunicado.

La voz de canciones como “Rebel Yell” y “Dancing With Myself” también ha sido confirmado como invitado especial del concierto de Green Day en Argentina el 11 de setiembre, el 1° en Chile y el 8 en Brasil, donde regresa después de tres décadas. Hasta antes de los anuncios, se sabía que el músico británico de 65 años estaba atravesando problemas de salud. Suspendió sus shows en febrero por una infección y señaló que se sometería a una cirugía. “La segunda parte de mi operación en los senos nasales, un procedimiento para eliminar la infección y coágulos sanguíneos. Resulta que tengo una infección SARM, resistente a la mayor parte de antibióticos”.

En marzo comunicó a través de sus redes sociales que volvía a los escenarios. “Mi mejor canción de los 80 es ‘Rebel Yell’”, ha dicho en una reciente entrevista en “Sounds of the 80s” y explicó cómo después de una reunión con los Rolling Stones compuso la canción publicada en 1983.

“Fue uno de los cumpleaños de los Rolling Stones, en un momento estaban parados frente a mí Keith Richards, Ronnie Wood y Mick Jagger, y todos estaban bebiendo esa gran botella grande. Pude ver una etiqueta, había un oficial cabalgando... Pude ver el título ‘Rebel Yell’. ¿Pensaron en usarlo como título de una canción?’ Y se miraron el uno al otro. ‘No, no creo que usemos eso’. Por supuesto, estaba en mi mente que podría usar eso, y no lo haré sobre la Guerra Civil estadounidense. Lo haré sobre un grito de amor”, dijo el músico responsable de varios de los primeros videoclips icónicos de inicios de los 80.

Idol ha sido confirmado como invitado especial del concierto de Green Day en Argentina, Chile y Brasil. Foto: EFE

Billy Idol también reprogramó su gira por Europa. “Si bien mi recuperación está casi completa, me han dado órdenes médicas de no viajar hasta agosto”, publicó en las redes sociales. “Es una gran frustración que debemos reprogramar las fechas de The Roadside Tour en el Reino Unido y Europa de junio y julio a setiembre y octubre de este año”.

El cantante adelantó que con esta gira traerá “música nueva, un montón de clásicos atemporales y con su guitarrista principal y colaborador Steve Stevens”. El también actor empezó su carrera a mediados de los años 70, como guitarrista de Chelsea y en Generation X. “En 1981, Billy Idol llegó a New York para dar inicio a su carrera solista de la mano de su socio desde entonces, el también legendario guitarrista Steve Stevens, ganador del Grammy, quien también llega a Lima”, dice la productora.

La organización del concierto adelantó que las entradas (generales) saldrán a la venta este sábado 11 de junio en los módulos de Teleticket y a través de su página web. Además, han programado una preventa exclusiva el 9 y 10 de junio.