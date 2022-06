Daniel René es cantante, conductor y productor musical. Formó parte de Menudo/MDO a fines de los años 90. Se lanzó como solista en 2003 y, durante su etapa como presentador, estuvo a cargo de las primeras temporadas de “A tiny audience”.

Recientemente, ha sido vinculado con Adolfo Aguilar. En una entrevista con Christopher Gianotti, el peruano dijo que ambos tuvieron una relación de casi 5 años. Conoce qué más pasó entre ambos y qué ha sido del artista en los últimos años.

¿Qué dijo Adolfo Aguilar sobre Daniel René?

El actor, quien hace unos meses habló abiertamente de su homosexualidad, dio detalles de la relación que tuvo con Daniel René, exintegrante de Menudo. “Soy de relaciones largas. (Con él) estuve cuatro años y pico. Una relación hermosa, linda”, contó.

Destacó las cualidades del cantante como una persona “maravillosa y talentosísima”. Reveló que aún mantiene comunicación con él. “Termino mis relaciones y hay que tomar un tiempo”, dijo al respecto.

Adolfo Aguilar relata cómo fue el fin de su relación con exMenudo. Foto: composición LR

Adolfo Aguilar sobre infidelidad a Daniel René

El presentador de Yo Soy fue consultado sobre cuál fue el motivo del fin de su relación con el artista. En la charla, admitió que se debió a una infidelidad.

“¿Qué te hizo sacar los pies del plato?”, le preguntó Gianotti. “La baja autoestima. Necesitaba la aprobación de no sé, de quién, de cuántos, no sé, por algo. Normalmente, no me arrepiento de nada, pero de eso estoy muy arrepentido. No fue una cosa que podía controlar en ese momento”, respondió Adolfo.

“Sufrí mucho, estaba súper enamorado, pero no podía no sacar los pies del plato. Me perdonó, seguimos unos meses más y volví a hacerlo”, agregó.

¿Qué se sabe de Daniel René?

El cantante se hizo popular en los años 90 por integrar la banda puertorriqueña Menudo, donde más adelante pasó a MDO. Él es conocido por interpretar los temas “No puedo olvidarme de ti” y “Háblame de amor” .

El artista de origen cubano-estadounidense inició una carrera como solista en 2003. Con sus canciones, logró nominaciones a los Premios Lo Nuestro y Premios Tu Música.

Durante esa época, lanzó tres discos y recorrió gran parte del mundo con sus shows. Sin embargo, no todo fue color de rosa para el intérprete.

En 2019, habló sobre su adicción a las drogas. “Es algo muy grande para mí, porque fue un momento muy oscuro en mi vida. Hoy dejo el miedo de ser juzgado porque ya no me siento como la misma persona. Luché por mucho tiempo, pero encontré la guía que necesitaba”, contó a un medio internacional. En abril de 2021, hizo un repaso de sus 25 años de carrera.

Daniel René en la actualidad

El artista sigue presentando nuevas canciones y apareciendo en programas de TV y eventos musicales. Hace poco anunció que estará en un festival de la comunidad LGTBI.

Celebró que su tema “Little day” superó las 100.000 reproducciones en YouTube. El artista y productor sigue activo en la industria y con un agenda recargada.