Muere el bajista de Bon Jovi, Alec John Such

Alec John Such, el bajista original de Bon Jovi, ha muerto. El líder de la mítica banda de los años 80, Jon Bon Jovi, hizo el anuncio este domingo, escribiendo evidentemente acongojado las siguientes sentidas palabras para su compañero de grupo: “Era un original. Como miembro fundador de Bon Jovi, Alec fue parte integral de la formación de la banda”, expresó el rockero, quien cantó éxitos tales como “It’s my Life” y “This Ain’t a Love Song” (”Como yo nadie te ha amado”).

Agrega que Alec también fue, en gran medida, responsable de que Bon Jovi se uniera en primer lugar, mencionando que el fallecido músico era amigo de los miembros de la banda, Tico Torres y Richie Sambora, y él le presentó a todos. Jon dice que los recuerdos hacia su colega le traen una sonrisa a su rostro y una “lágrima en mis ojos”. No se dieron a conocer detalles sobre las circunstancias de su muerte.

Como señaló Jon, el destacado músico estadounidense estuvo allí desde el principio: tocó con Bon Jovi desde 1983 hasta 1994, incluido su apogeo. Contribuyó a éxitos como “Livin’ On a Prayer”, “You Give Love a Bad Name”, “Wanted Dead or Alive”, “Bad Medicine” y “Keep the Faith”, entre muchos otros éxitos que catapultaron a la fama a dicha agrupación, considerada una leyenda de la música de la década de 1980.

Si bien se separó de la banda en los años 90, Such se reunió con ellos para su ceremonia de inducción al Salón de la Fama del Rock and Roll. El recordado bajista tenía 70 años de edad.