“La casa de los famosos”: Niurka Marcos le hizo ‘brujería’ a Laura Bozzo

La artista de Televisa Niurka Marcos ha sorprendido a todos con lo que hizo a Laura Bozzo: ella sometió en “La casa de los famosos” a la exconductora de “Laura en América” a un ritual de santería en el que esta fue frotada por Niurka en su cabello.

Así, la figura de “La fea más bella” le puso la mano en la boca para que Bozzo la lamiera, y con dicha saliva, pueda frotar en el cabello de la también expolítica y exregidora de Lima. Como se recuerda, Bozzo Rotondo está en capilla y podría salir del reality.

La reina de los talk show en un inicio se negó a ser sometida por la exvedette; sin embargo, se dejó convencer por los encantos de su supuesta “amiga”. Según la web Mundohispánico, los comentarios de los televidentes fueron muy negativos con Marcos.

“Niurka dijo que ella jamás se deja tocar la cabeza porque por ahí entran sus santos”, “uy, poniéndole saliva por el pelo, pero ¿qué es eso?”, “no quiero que gane Niurka. Es una persona peleadora mala vibra. Debe ganar una persona que le guste hacer el bien, no el mal”, dicen algunos de los textos escritos por los seguidores del programa.

Otros fanáticos de la ‘Abogada de los pobres’ opinaron de la siguiente manera: “Ay, qué falta de respeto. Te digo como cubana que eso no es ningún trabajo. No uses la ignorancia de la gente para tus campañas de mier…”, “Pero si la misma Niurka le dijo que le haría brujería… aquí en el video repitió lo que ella dijo!!! Y si lo hace o no, solo ella sabe!! Pero solo se ve que le en saliva el cabello!! Pero la Sra. Laura tienen razón es fácil de convencer”.