¿Qué fue de Jean Franco Vértiz, el popular ‘Potter’ de “Al fondo hay sitio”?

El actor Jean Franco Vértiz, quien logró ganarse el cariño de los peruanos con su interpretación de ‘Potter’ en la serie “Al fondo hay sitio”, estuvo al borde de la muerte en noviembre del 2021 al presentar un cuadro de neumonía y necesitar un respirador artificial luego de contagiarse de COVID-19.

No se supo nada de él por un mes, por lo que sus seguidores empezaron a preocuparse, pero todo cambio cuando el artista publicó un tuit en el que confirmaba estar fuera de peligro. A continuación, te contamos en qué proyectos se encuentra trabajando Jean Franco luego de ser internado en terapia intensiva.

“No queremos hacer humor chabacano, como el que –lamentablemente- suele ser tan frecuente en nuestro país", dijo Jean Franco Vértiz sobre su nueva película. Foto: Jean Franco Vértiz /Facebook

Jean Franco Vértiz estuvo conectado a un respirador artificial

En noviembre del 2021, las redes se remecieron cuando se reveló que el actor Jean Franco Vértiz tuvo que ser internado de emergencia en el hospital al presentar un cuadro de neumonía, luego de haber vencido la COVID-19.

Familiares y colegas, como Kukulí Morante y Andrés Wiese, se pronunciaron y realizaron una cadena de oración. Después de un mes en desconcierto, el actor tranquilizó a sus fans revelando su mejora.

“Estuve bastante grave de salud, pero la vida, mi familia y todas las personas que oraron por mí me hicieron regresar a esta línea de tiempo, porque aún tengo mucho por hacer aquí”.

Jean Franco Vértiz sorprende a sus seguidores con sorpresivo anuncio. Foto: Jean Franco Vértiz/Twitter

Su papel en “Al fondo hay sitio”

A mediados del 2010, Natalia Salas y Jean Franco Vértiz fueron uno de los personajes favoritos de la miniserie, en la ficción interpretaban a “Andrea” y a “Bonifacio”, compañeros de trabajo en una productora.

Sin embargo, ‘Potter’ no tenía suerte en el amor luego de pretender a personajes como Fernanda de las Casas o Grace Gonzales. El actor explicó por qué pasaba esto: “Tiene un ‘look’ muy anticuado. Está muy descuidado, le falta ser sociable, no tiene temas de conversación y, aunque escribe bonito, nadie le hace caso. Tiene que soltarse un poco, dejar esos lentes, cambiarse de ropa”, dijo en una entrevista a El Comercio en 2011.

También explicó que su chapa ‘Potter’ era por su similitud con Harry Potter. Por otro lado, Jean Franco Vértiz afirmó que en la vida real sí tiene jale. “Me considero un muchacho que se arregla como puede e intenta lucir siempre bien”.

Asegura que, a raíz de participar en la producción de Efraín Aguilar, obtuvo mayor reconocimiento. “En la calle la gente me reconoce, me dice que no soy tan feo como parezco en televisión” . Pero niega tener alguna similitud con su personaje. “A él le falta simpatía y carisma, yo soy diferente, a mí me gusta vestirme bien, ir a tonos, bailar y poner las pilas en las fiestas”.

Jean Franco Vértiz saltó a la fama en "Al fondo hay sitio". Foto: captura América TV / Facebook

Sus inicios en la actuación y proyectos actuales

Jean Franco Vértiz es un actor y director que comenzó en la serie “Rita y yo” y “Magnolia Merino” o películas como “Noche de juego”, las cuales no tuvieron tanta aceptación como “Al fondo hay sitio”, producción clave en el crecimiento de su carrera.

También lidera un grupo de teatro, Doble Tabla, que busca difundir obras convencionales, pero con propuestas innovadoras. Su más reciente proyecto es la película “Seductores irresistibles”, la cual se estrenará en cines a nivel nacional el 9 de junio y tendrá dentro de su elenco al primer actor Hernán Romero.

Esta cinta retrata a cuatro amigos de diferentes edades y estilos de vida que aseguran ser expertos en seducción. El actor interpretará a Joaquim, un joven que desea aprender los secretos del cortejo.

“No queremos hacer humor chabacano, como el que –lamentablemente- suele ser tan frecuente en nuestro país. Por el contrario, queremos presentar una propuesta digerible y cómica, pero a la vez inteligente . Algo así como se da en el cine argentino. Es un humor fino, pero te matas de risa”, dijo Jean Franco al medio Premium TV.

¿'Potter regresará a “Al fondo hay sitio”?

Durante el avant premiere de la película “Seductores irresistibles”, el actor fue consultado si tiene planes de regresar a la miniserie “Al fondo hay sitio”.