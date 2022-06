Tony Succar y salseras en ‘Sin fronteras’

Hace unos días, Tony Succar irrumpió en Monumental Callao para grabar el video de Sin Fronteras, tema que reúne las voces de La India, Haila y Mimy Succar. El sencillo producido por el propio músico ha sido definido por él mismo como un himno al empoderamiento y fiesta de la mujer. “Es un tema que desborda la calle y fuerza de la salsa dura tradicional, pero con elementos muy frescos que sin duda ponen a bailar a todos”, ha dicho.

Para desbordar la calle, qué mejor que grabar el videoclip en el Callao.

Sí. Ha sido bien sabroso, una locura. La canción es muy especial por muchas cosas. Tiene mucho de calle porque primero es un junte de varias salseras bravas: la India viene de esa escuela de cantar con Celia Cruz, Haila Mompié tiene esa escuela de Cuba y a mi mamá siempre le ha gustado esa musica de calle, Celia, Fania All Star, Lavoe. Entonces, es una canción que tiene tanta actitud, habla del empoderamiento de la mujer y también, como el título lo dice, estamos uniendo las culturas sin fronteras. Y el Callao, de una forma, es eso, porque tiene muchas cosas importantes. Es cuna de salseros, lugar obligado de visita de los grandes exponentes de la salsa, todo eso es importante. Por todo eso queríamos ir y resaltar que es la salsa dura y de la calle. Nuestro elenco de baile también es femenino, queremos mostrar la importancia de la mujer. Son cinco minutos de puro sabor para gozar, para bailar en un momento donde más necesitamos.

¿Cómo fue juntar este trío de voces femeninas?

La canción venía ‘cocinándose’ desde el inicio de la pandemia, Ahora, tú sabes, el tiempo de Dios es perfecto y yo comencé primero con la idea de hacer una canción con India y con Haila. Ellas querían unirse en una canción pero también querían involucrar a una voz del Perú. Teníamos que invitar a una cantante mujer y no sabíamos quién sería la indicada. Acá hay varias opciones muy buenas, pero nunca dimos ese click. Yo comencé a grabar esa canción, después fui jurado de La Voz y estaba ocupado y en eso llega mi mamá y sorprende en en el programa y ‘mató’ a todo el mundo. India, llorando, me llama y dice ‘Tony, acabo de ver a tu mamá. Ya sé por qué eres tan buen músico, ella es una gran artista. Yo quiero que esa canción la hagamos con ella , tu mamá es la voz que faltaba’. Mi mamá, nerviosa y humilde, me dijo: ‘Yo soy una abuela de 62 años, no la hago’. Pero fuimos al estudio y se grabó con una energía muy bonita.

Para nadie es un secreto la violencia de género que se vive. ‘Sin fronteras’ surge porque tenías pendiente hablar de la mujer y el empoderamiento?

Claro, y no solo en el Perú, en otros países también existe la discriminacion contra la mujer, existe la mal llamada tradición de que la mujer debe callar y aguantar abuso. Ojalá eso cambie. En mi opinión, la mujer es superior al hombre, es la fuerza, por eso son madres, dan vida, por ellas el mundo funciona. Todos somos importantes pero por las mujeres me saco el sombrero. Un padre es importante, claro, pero la madre es irremplazable. Y ahora que soy padre aprecio más a la mujer, a mi mamá, a mi esposa. Tenemos que hablar de estas situaciones pero lo hacemos desde nuestra forma de comunicación que es la música. La canción tiene un mensaje social importante y positivo.❖