¿Qué pasó con Rodrigo González y por qué la Policía busca detenerlo?

¡Sus ‘rodriguistas’ están preocupados! Rodrigo González Lupis es protagonista de titulares debido a que, este 3 de junio, efectivos policiales se presentaron en los exteriores del canal Willax TV con el fin de informar al presentador de que había incumplido las medidas de protección que solicitaron Cathy Sáenz, Karen Schwarz y Susana Umbert tras denunciarlo por violencia contra la mujer.

El lío judicial, que parecía haber finalizado en 2019, volvió a encenderse cuando el popular ‘Peluchín’ se refirió a las mencionadas mientras comentaba sobre el juicio de Johnny Depp y Amber Heard. Pero esto, para muchos, no sorprende, pues los comentarios de Rodrigo lo han llevado a ganarse varios problemas con figuras del espectáculo, al punto de llegar a problemas legales. Conoce más detalles del caso a continuación.

¿Cuáles fueron los polémicos comentarios de Rodrigo González?

El popular ‘Peluchín’ se refirió en dos oportunidades a las figuras de televisión que lo denunciaron por violencia de género. Este hecho desencadenó sus actuales problemas con la Policía, según su abogado Iván Paredes.

“Personas como Karen Schwarz, Susana Umbert, Cathy Sáenz y Lourdes Sacín se han dedicado a generar titulares en mi carrera, en donde se me ha tildado de maltratador. ¿Por decir ‘mosca muerta’, por decir ‘mataprogramas’? ¿Se me han dado medidas como si fuera delincuente?”, dijo Rodrigo González cuando comentaba sobre el caso Johnny Depp.

Otro momento fue la vez que mencionó el monto de la reparación civil que el cantante John Kelvin le debe pagar a Dalia Durán. “A mí, por decirle ‘candymamacha’ a un ‘personajete’ de la televisión, me cobraron 15.000 soles. Quiero decir eso públicamente”.

“Me imagino que cuando tenían cercanía con América Televisión también tenían cercanía con gente que les habría facilitado. Porque una sentencia de 15.000 soles me pusieron. O sea, ¿mucho más grave que eso? ‘Candimamacha’, ok, y lo sigo pensando”, agregó.

Con estas declaraciones, Rodrigo González habría quebrantado la resolución con la que se le prohibía mencionar a las denunciantes. Aun así, el letrado asegura que no cometió delito alguno. “Había tres denuncias, de Cathy Sáenz, de Susana Umber y Karen Schwarz. En los tres casos fueron archivadas. En cuanto a Karen, las medidas de protección fueron declaradas nulas”.

¿Qué dijo la Policía sobre Rodrigo González?

Los efectivos policiales intentaron notificar al comunicador, pues habría incumplido con las medidas de protección impuestas en favor de Cathy Saénz y Susana Umbert, el día de ayer, 3 de junio.

“Se le prohíbe a Rodrigo González Lupis incurrir en nuevos hechos de violencia psicológica o de cualquier otro tipo, cualquier medio, en agravio de Cathy Sáenz. Se prohíbe al denunciado Rodrigo González Lupis emitir cualquier tipo de referencia, alusión, comentario, imagen u otro análogo a través de las redes sociales, radio y televisión”, comentó uno de los policías.

“El día de ayer, él habría incumplido estas medidas de protección. Nuestro motivo es para conversar con él y explicarle su situación; por eso hemos llegado”, señaló. Luego, el abogado de ‘Peluchín’ les pidió que muestren el acta en que se demuestra lo expuesto.

Frente a este hecho, figuras de la farándula, como Magaly Medina, Samuel Suárez, Gigi Mitre, Beto Ortiz y La Tigresa del Oriente, mostraron su apoyo al presentador y criticaron el accionar de las autoridades.

'La Tigresa del Oriente' brinda apoyo a Rodrigo González. Foto: Twitter

¿Quiénes denunciaron a Rodrigo González?

Karen Schwarz

Su enemistad comenzó en 2015, cuando ‘Peluchín’ invitó a Stephanie Valenzuela al extinto programa “Amor amor amor”. Karen Schwarz aseguraba que la modelo había hablado mal de su esposo, Ezio Oliva, y por eso no la quería en el canal Latina.

Luego de ese incidente, la conductora empezó a tener roces con Rodrigo González, y hasta llegó a presentar demandas por difamación y violencia psicológica, pues el conductor la calificaba como “mosca muerta”, entre otros adjetivos. Al final, no se pudo comprobar que Karen había sufrido este tipo de violencia y terminó por archivarse.

Karen Schwarz y Rodrigo González

Incluso Karen Schwarz tuvo un fuerte intercambio de palabras con Rodrigo González en 2020, cuando el conductor subió una historia en la que sale la hija de la conductora. Este detalle fue suficiente para que la conductora le envíe un fuerte mensaje durante el extinto programa “Mujeres al mando”. “Con mi hija y con mi familia no te vas a meter”, dijo.

Cathy Sáenz

En el mismo año, Rodrigo se refirió a la exproductora de “EEG” de forma machista al mencionar que ella se habría entrometido en la relación de Tula Rodríguez y Gino Barbieri. A partir de ese momento la bautizó como “candy mamacha”.

Al enterarse de esto, Cathy Sáenz le entabló una demanda a Rodrigo González por difamación. En primera instancia (2017), Cathy ganó y la sentencia consistía en un año de prisión suspendida y un pago de reparación civil. El conductor apeló el fallo.

Cathy Sáenz se pronuncia sobre detención de Rodrigo González. Foto: composición/LR

En 2018 volvió a perder ‘Peluchín’, lo que llevó a su defensa a pedir la nulidad de la sentencia. Al año siguiente, la Corte Suprema de Justicia lo rechazó; sin embargo, el Tribunal Supremo ratificó que se pague la reparación de 15.000 soles a favor de la ‘Mamacha’, y también tuvo que cumplir con un pago de 120 días de multa.

Luego, en diciembre de 2019, ‘Peluchín’ criticó el desempeño de Cathy Sáenz en la boda televisada del futbolista Edison Flores y Ana Siucho. Asimismo, la calificó como “chusca Saénz”. Tras este comentario, empezaron una serie de dimes y diretes que terminó en denuncia de violencia contra la mujer, pero el caso fue archivado.

“No he querido llegar a este momento. He recibido muchos insultos de gente que no me conoce, pero que está siendo incitada por el odio de otra persona… Yo antes era llamada ‘candy mamacha’ y ahora soy llamada ‘la chusca Sáenz’. Uno no puede aguantar más. Nosotras somos mujeres que estamos siendo violentadas por un hombre”, dijo entre lágrimas Cathy Sáenz en “Mujeres al mando”.

“Puede haber gente que no me quiera, y así es la televisión, no a todos les vas a gustar, pero utilizar una tribuna con más de un millón de seguidores para hacer comentarios que castiguen a alguien… Eso es cobarde. Esto definitivamente es un patrón. A ti qué te importa qué correa uso o si la novia me quiso regalar su bouquet, o si la gente me quiere o no en la televisión… ¡Qué te importa!”, fue otro de los comentarios de la productora.

Susana Umbert

La gerente de Producción y Entretenimiento en Latina TV, Susana Umbert, se sumó a la lista de personajes que pusieron en la lista negra a Rodrigo González al denunciarlo por violencia psicológica por haberla calificado como “mataprogramas” por supuestamente haber tenido poco éxito en los programas que tenía a su cargo, como “Mujeres al mando”.

Pero el caso no prosperó. “El Ministerio Público ha resuelto, luego de una investigación de más de un año, no formalizar denuncia contra Rodrigo González, (esto en supuesto daño) contra Susana Umbert por delito de afectación psicológica, violencia contra la mujer”, dijo Iván Paredes, abogado del comunicador, a El Popular.

Susana Umbert postó mensaje cuando la policía estaba buscando a 'Peluchín'. Foto: composición LR

Sin embargo, su enemistad habría comenzado cuando se contrató a Cathy Sáenz como conductora en la misma casa televisiva donde estaba Rodrigo González, por sugerencia de la gerente. “¡Tengo una demanda penal con una persona y mi propia casa le da trabajo!”, comentó fastidiado en sus redes sociales. Acto siguiente, tanto él como Gigi renunciaron.

“La única responsable de lo que ha ocurrido es Susana Umbert. Ella es la que toma las decisiones y ella —me imagino—, en sus intenciones de salvar como sea el programa de la mañana, porque lo hace su productora para Latina, la quiso como contratada, y dijo que eso no nos tenía que importar”, recalcó en sus redes.