Musical en EEUU sobre la vida de Gloria y Emilio Estefan tiene toque peruano

Para Carlos Adol actuar en Estados Unidos es un sueño hecho realidad y más aún si es en el musical de la vida de Gloria y Emilio Estefan, “On Your Feet”, que hizo su estreno mundial en español, hace unas semanas, en Washington , DC.

Los Estefan estuvieron para la premier: “Poder haber conocido a Emilio y Gloria ha sido un sueño. Me emocioné bastante”, dijo entusiasmado el actor de 32 años.

Los Estefan llegaron a Washington DC desde Miami para abrir la Temporada 2022 del Teatro GALA. “On your feet”, que ha recorrido el mundo en varios idiomas, cuenta en la historia de la pareja de artistas cubanos, que revolucionó el mundo de la música y que marcó un hito para los cantantes y músicos latinos.

Carlos Adol en el papel de Marquito en On Your Feet que se presenta en Washington Dc (Foto: Milagros Meléndez)

La cercanía de los Estefan con Perú se denota en el musical cuando se escucha la canción “Hoy” del cantautor Gian Marco, filmada en Machu Picchu, para Interpretar un momento crucial de la obra; Gloria entre la vida y la muerte tras el accidente automovilístico que la dejó postrada varios meses. “Ese momento es muy emotivo”, refiere Adol.

PUEDES VER Gloria Estefan revela que fue víctima de abuso sexual a los 9 años por parte de un familiar

Otro instante de la marca Perú es al finalizar, cuando a ritmo de Tusuy (Valicha) celebran en el escenario. “Hasta las lágrimas de me han salido al sentir tan cerca mi Perú”, confiesa el actor, quien hace año y medio salió de nuestro país, cargado de ilusiones, pero que vivió una experiencia que lo mantuvo al borde de la muerte.

" Llegué a diciembre del 2020 y a las dos semanas me dio un derrame al corazón, conocido como pericarpio. Pero me aferré a la vida”. A los días, el 11 de enero de 2021 lo operaron. ”Mi recuperación tomó seis meses. No sabía si volvería a actuar, bailar o cantar”, narra.

PUEDES VER Gloria Estefan pide la libertad de Cuba por crisis: “El pueblo cubano está desesperado”

La respuesta a todas sus dudas llegó en enero de este año cuando adicionó en el casting de “On Your Feet”. Dos semanas más tarde le dieron la respuesta afirmativa. “No podía dejar de llorar”, recuerda. En el musical de los Estefan, Adol interpreta el papel de Marquito, integrante de la banda Miami Latin Boys, fundada por Emilio Estefan. También es parte del ensamble y realiza otros roles.

El director de la obra, Luis Salgado, cuenta la historia del actor peruano como una que inspira. “Carlitos es muy talentoso y tiene una historia increíble. Hace un año estaba peleando por su vida y hoy está acá (en el escenario)”, dijo.

Gloria y Emilio Estefan en conferencia de prensa en la premier en español de On Your Feet (Foto: Milagros Meléndez)

En Perú, Carlos Adol trabajó con Los Productores en el musical Billy Elliot. También en Pantaleón y las Visitadoras, así como en Mandragora Entertainment. On your Feet cierra sus presentaciones este domingo 5 de julio en el Teatro GALA de Washington. Luego de ello, Adol regresará a Nueva York. (Milagros Meléndez- Especial para La República).